Le dichiarazioni del tecnico grigiorosso Marco Giampaolo dopo Cremonese-Torino, sfida terminata a reti inviolate allo stadio “Giovanni Zini”

Reti inviolate e tanto rammarico per la Cremonese al termine della sfida contro il Torino. Il tecnico ex granata commenta così la prestazione dei suoi al termine della gara: “Tre partite su quattro positive come atteggiamento? Ci sono episodi che possono girare bene o male e fanno parte della gara. Io devo fare un’analisi globale della gara dei 95 minuti, dove nella comprensione delle difficoltà che la squadra ha che sono legate a pressioni di carattere psicologico, per quello che studio e che è la situazione oggi, devo poter dare una mano a loro. Devo fare un’analisi reale, delle tenisioni che ci sono dietro. Fa parte della storia delle squadre che devono lottare fino all’ultima giornata. La squadra ci ha provato, è cresciuta durante la partita, ha chiuso meglio alla fine, queste sono partite che si possono sbloccare negli ultimi minuti, non puoi pensare di sbloccarla subito. La squadra avversaria ha una serenità addosso diversa rispetto alla tua, ci sono tante cose da valutare. La squadra ci ha provato. Ci è mancato qualcosina. La tensione si è sciolta con il passare della gara. Andiamo avanti, non è finito il campionato.“

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