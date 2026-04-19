Così il portiere del Torino, Alberto Paleari, ha commentato l’episodio che ha portato Fabbri ad annullare il gol di Baschirotto

Protagonista dell’azione più controversa, Paleari ha spiegato a Dazn nel dopopartita quanto accaduto nell’episodio con Baschirotto, che ha portato all’annullamento del gol: “Ho cercato di attaccare la palla, era a mezz’aria, non avevo visto subito Baschirotto o avrei cercato di rinviarla, la sua gamba era alta, poi la palla ce l’avevo praticamente io quindi non so cosa dire d’altro. La prossima volta sarò ancora più cattivo ad andarla a prendere più forte, con più energia”. Sulla parata su Bonazzoli: “Quella parata è frutto del lavoro della settimana perché ci alleniamo sulle caratteristiche degli altri, a Bonazzoli piacciono due cose, il tiro a giro e l’acrobazia, quindi eravamo preparati”.

La conferenza stampa

L’analisi di Paleari è poi proseguita in conferenza stampa



“Abbiamo fatto errori individuali che di solito non commettiamo. La nostra motivazione era viva e accesa ma tante volte l’inerzia ti porta verso un’altra direzione. Abbiamo sperimentato un po’, vedi la posizione di Pedersen, non ci siamo riusciti. Abbiamo fatto un punto e si va avanti”.

Ci racconti cosa è accaduto sul gol annullato?

“Una palla che ho cercato di bloccare subito, lui è arrivato con la gamba alta, non lo avevo visto subito Baschirotto, avrei fatto una scelta diversa a posteriori, però credo che la mia prestazione sia stata positiva, anche della linea difensiva, compreso Maripan che non giocava da un po’”.

La parata più bella è stata su Bonazzoli: quanto è stata complicata?

“Ringrazio i preparatori dei portieri per questo, conoscevamo le caratteristiche degli avversari”.

Lo scorso anno non è stato un finale di campionato positivo. Oggi un punto ma le premesse erano altre: vedi il pericolo che accada ancora?

“Non so, per esempio, quanti giocatori siano in scadenza p quanti abbiano voglia di mettersi in mostra per provare a tenersi il posto nel Toro e far cambiare idea o provare a farlo quindi penso che anche con un mister come D’Aversa non ci sia la possibilità, ci siamo allenati in modo intenso. Abbiamo il derby all’ultima giocata che vogliamo vincerla, se dovesse esserci mezza situazione così nello spogliatoio interverremo”.

Sei un portiere esperto, come reputi che ormai si giochi con la costruzione dal basso? Non è pericoloso a volte?

“Sicuramente si preparano situazioni così per cercare di attirare più possibile gli avversari e trovare subito una profondità con i giocatori con più gamba, per esempio come oggi con Pedersen-Luperto era a nostro vantaggio se vogliamo paragonare le due velocità,, sono cose che si studiano e ci abbiamo provato. Ci studiano anche loro, un mio schema da palla bassa non è riuscito perché hanno visto la mano alzata e sapevano che ci dovevano chiudere. Ne studieremo altre diverse in settimana”.