Sintesi e commento di Cremonese-Torino / Il Toro trova lo specchio della porta solo al 94′ con Kulenovic. Il direttore di gara annulla la rete a Baschirotto

Non ce la fa il Torino a trovare il terzo successo consecutivo in campionato e contro la Cremonese non va oltre lo 0-0 dopo una sfida complicata e per nulla esaltante nella quale i granata trovano la porta, ma non la rete, solo al 94 grazie a Kulenovic. Al contrario, la Cremonese spinge sull’acceleratore fin dal primo minuto alla ricerca di un successo fondamentale in chiave salvezza, negato solo dal direttore di gara che annulla la rete di Baschirotto, per fallo su Paleari, al 16′ della ripresa. Al fischio finale il tabellino registra un deludente 0-0.

Cremonese-Torino, il primo tempo

Dopo il successo per 2-1 sul Verona, il secondo consecutivo, il Torino è a caccia del terzo di fila in campionato, traguardo che manca da 7 anni, contro la Cremonese. Match fondamentale in chiave salvezza, soprattutto per i padroni di casa, attualmente al terzultimo posto in classifica a pari punti con il Lecce. Per l’occasione D’Aversa si affida per dieci undicesimi alla formazione vista proprio contro il Verona con una sola novità: Maripan al centro della difesa al posto dello squalificato Ismajli.

Pronti via è la Cremonese, alla caccia di una vittoria vitale per restare aggrappati al treno salvezza, a gestire il pallone e a creare i primi problemi ai granata che al 4′ rischiano sul cross di Floriani Mussolini a cercare Vandeputte. Ci mette una pezza Coco che anticipa tutti e libera l’area. Il Toro non sembra però riuscire a trovare il ritmo partita, fatica a costruire azioni e spazi tra le maglie grigiorosse e infila un lungo elenco di errori rischiando più del dovuto in questo inizio di partita. Bisogna aspettare il 20′ per vedere il Torino in area avversaria: Pedersen serve Vlasic che imbuca per Casadei, anticipato dalla difesa. Al 23′, invece, è il tocco di braccio di Floriani Mussolini a regalare ai granata una punizione che si infrange direttamente sulla barriera. Gli ultimi tentativi si fanno registrare proprio negli ultimi minuti della prima frazione: al 40′ ci prova Simeone che recupera palla ma finisce a terra mentre 2 minuti più tardi è la Cremonese a provarci con Bonazzoli: Ebosse spreca un recupero e regala la sfera a Grassi, l’ex granata recupera e conclude alto sopra la traversa. Si chiude così il primo tempo: tanti errori e troppi falli da parte di entrambe le formazioni che, dopo un minuto di recupero, raggiungono gli spogliatoi sul punteggio di 0-0 con 0 tiri in porta.

Cremonese-Torino: il secondo tempo

Ripartite, le due formazioni fanno registrare gli stessi 22 giocatori schierati titolari nel primo tempo. E come nella prima frazione è la Cremonese a partire meglio con Bonazzoli che al 4’ minuto cerca la giocata in rovesciata concludendo altissimo sulla traversa Al 5’ è Paleari a intercettare un pallone pericolosissimo di Florian Mussolini per Sanabria e un minuto più tardi blocca anche Vandeputte. Il copione del Toro è assolutamente lo stesso del primo tempo: troppa confusione, poco gioco ed estrema difficoltà a trovare spazi tra le maglie della Cremonese. Al 13’ la Cremonese sfiora di un soffio il gol del vantaggio: Vandeputte porta via la palla a Coco, serve Bonazzoli che impegna un Paleari impeccabile e provvidenziale nel togliere dalla porta il tiro a giro dell’ex giocatore del Toro.

Ma l’azione più clamorosa della Cremonese arriva tre minuti più tardi: Baschirotto anticipa Paleari e insacca il possibile gol dell’1-0. Questa volta è solo il check dell’arbitro a salvare il Torino: fallo dello stesso Baschirotto su Paleari prima del gol e rete annullata. Intanto parte la girandola dei cambi: D’Aversa manda in campo Njie per Simeone e Marianucci per Maripan mentre pochi istanti prima dell’azione di Baschirotto Giampaolo aveva cambiato Vandeputte e Floriani Mussolini per Okereke e Zerbin. Il gol annullato dà ulteriore carica alla Cremonese che al 30’ trova l’ennesima occasione del match cercando il solito Bonazzoli che non ci arriva e restituisce il pallone ai granata. Intanto proprio tra le fila del Toro escono Obrador e Vlasic per Biraghi e Anjorin. Al 38′, ci prova il Toro proprio con i neoentrato Biraghi che serve Njie. L’attaccante del Toro non gestisce il pallone e chiude in out. Il fronte si ribalta di nuovo con i padroni di casa che cercano di rendesi pericolosi anche con il neoentrato Djuric, bloccato dal solito Paleari. In pieno recupero il Toro trova il primo e unico vero lampo del match con Kulenovic che da posizione defilata trova la porta: Audero la mette in out. Poi il fischio del direttore di gara dice che può bastare: dopo 6 minuti di recupero la partita si chiude sullo 0-0.