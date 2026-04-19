Cremonese-Torino, la diretta della partita del campionato di Serie A: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino

Dopo aver battuto il Verona 2-1 e aver ottenuto il secondo successo consecutivo, il Torino è a caccia del terzo di fila in campionato. I granata affrontano oggi un’altra squadra in lotta per la salvezza, la Cremonese attualmente al terzultimo posto in classifica a pari punti proprio con il Lecce 17°. La squadra granata vuole chiudere aritmeticamente il discorso salvezza e provare anche a risalire qualche posizione in classifica. Per la Cremonese quella di oggi è, invece, una gara fondamentale per restare aggrappati alla corsa salvezza. Segui Cremonese-Torino in diretta con noi su Toro.it.

Cremonese-Torino: la diretta

12′ Sfida in fascia tra Pedersen e Pezzella. Il giocatore grigiorosso riesce a far passare il cross che viene deviato dritto tra le braccia di Paleari

11′ Vandeputte dalla bandierina va in mezzo. Ci prova Grassi, la sfera viene allontanata

11′ Errore di Paleari che si rende autore di un passaggio agli avversari. La sfera finisce in corner

10′ Chiusura provvidenziale di Obrador su Floriani Mussolini, che prova a scattare per gestire un lanco lungo di Baschirotto

9′ Errore di Vlasic che perde la sfera scivolando e calciando male di mancino. Possesso che torna alla Cremonese

8′ I granata spezzano il gioco. Faticano a trovare spazi

6′ Errore del Toro! Grassi interecetta la sfera su un passaggio corto e scarica su Sanabria. Viene servito Vandeputte, ma il suo cross è fuori misura. Si riparte da Paleari

5′ Ancora i grigiorossi in avanti con Bonazzoli. Casadei gli soffia il pallone

4′ Pericolo Cremonese! Floriani Mussolini scatta in avanti e cerca Vandeputte. Coco ci mette una pezza con una scivolata

3′ I granata si affacciano in avanti con Pedersen, che commette però fallo ai danni di Luperto. Punizione dalle retrovie per la Cremonese

2′ Giro palla della Cremonese. Coco recupera la sfera dopo un lancio lungo deglia vversari. Si ricomincia da Paleari

1′ Si comincia! Primo pallone giocato dal Cholito Simeone!

PRIMO TEMPO

Cremonese-Torino 0-0: il tabellino

Cremonese (4-4-2): Audero; Floriani, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Terracciano, Bondo, Grassi, Vandeputte; Bonazzoli, Sanabria. A disp. Silvestri, Nava, Barbieri, Zerbin, Djuric, Bianchetti, Lottici Tessadri, Ceccherini, Faye, Payero, Folino, Okereke. All. Giampaolo.

Torino (3-4-1-2): Paleari; Coco, Maripan, Ebosse; Pedersen, Casadei, Gineitis, Obrador; Vlasic; Adams, Simeone. A disp. Israel, Siviero, Biraghi, Marianucci, Prati, Ilkhan, Ilic, Tameze, Lazaro, Anjorin, Kulenovic, Njie. All. D’Aversa.

Arbitro: Fabbri di Ravenna. Assistenti: Peretti-Trinchieri. IV Ufficiale: Arena. Var: La Penna. Avar: Doveri.

Cremonese-Torino: il prepartita

Ore 12.22 Le squadre sono rientrate negli spogliatoi: fra poco l’annuncio delle formazioni e il fischio d’inizio del match

Ore 12.15 Cori contro Cairo allo Zini mentre prosegue il riscaldamento delle due squadre, che a breve rientreranno negli spogliatoi.

Ore 12.01 Anche la Cremonese è in campo per il riscaldamento. Nel settore ospiti ci sono circa un centinaio di tifosi: un numero più basso del solito anche per via delle limitazioni sulla vendita dei biglietti, vietata per i residente nella provincia di Torino.

Ore 11.50 Il Torino è in campo per il riscaldamento: Vlasic e compagni si preparano per la sfida che sarà diretta da Fabbri

Ore 11.30 Nel frattempo sono state rese note le scelte ufficiali di Giampaolo e D’Aversa: c’è l’ex Sanabria dal 1′ per la Cremonese, è invece Maripan il giocatore che sostituirà Ismajli, squalificato, in difesa.

Ore 11.08 I pullman delle due squadre sono arrivati allo Zini: cielo nuvoloso a Cremona e temperatura più bassa rispetto a quelle registrate negli ultimi giorni. In questo momento i giocatori di Torino e Cremonese sono in campo per la consueta ricognizione: Sanabria e Okereke, due degli ex della partita, stanno salutando i vecchi compagni.

Ore 10.30 Mancano due ore al fischio d’inizio della partita tra Cremonese e Torino. Si attendono i pullman poi i calciatori, dopo una ricognizione sul terreno di gioco dello Zini, si prepareranno al riscaldamento che precederà la partita.

Cremonese-Torino: le formazioni ufficiali

Cremonese (4-4-2): Audero; Floriani, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Terracciano, Bondo, Grassi, Vandeputte; Bonazzoli, Sanabria. A disp. Silvestri, Nava, Barbieri, Zerbin, Djuric, Bianchetti, Lottici Tessadri, Ceccherini, Faye, Payero, Folino, Okereke. All. Giampaolo.

Torino (3-4-1-2): Paleari; Coco, Maripan, Ebosse; Pedersen, Casadei, Gineitis, Obrador; Vlasic; Adams, Simeone. A disp. Israel, Siviero, Biraghi, Marianucci, Prati, Ilkhan, Ilic, Tameze, Lazaro, Anjorin, Kulenovic, Njie. All. D’Aversa.

Dove vedere Cremonese-Torino in streaming e in TV

La partita Cremonese-Torino, in diretta streaming, è possibile vederla su Dazn. Per accedere alla piattaforma è necessario sottoscrivere un abbonamento. La partita del Toro, così come tutte le altre di Serie A, può essere vista su Smart TV, su smartphone o su tablet tramite l’app di Dazn, oppure collegandosi al sito.