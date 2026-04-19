Confermate le indiscrezioni della vigilia: torna il cileno dal 1′, davanti ancora Simeone con Adams, l’ex Sanabria titolare
Sarà Maripan al centro della difesa nel terzetto schierato da D’Aversa. Il cileno prenderà il posto dello squalificato Ismajli. Per il resto nessuna novità rispetto alla gara col Verona: confermati gli altri dieci giocatori pure per la gara contro la Cremonese. Dall’altra parte Giampaolo sceglie Sanabria dal 1′ in coppia con Bonazzoli.
Le formazioni ufficiali
Cremonese (4-4-2): Audero; Floriani, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Terracciano, Bondo, Grassi, Vandeputte; Bonazzoli, Sanabria. A disp. Silvestri, Nava, Barbieri, Zerbin, Djuric, Bianchetti, Lottici Tessadri, Ceccherini, Faye, Payero, Folino, Okereke. All. Giampaolo.
Torino (3–4-1-2): Paleari; Coco, Maripan, Ebosse; Pedersen, Casadei, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams. A disp. Israel, Siviero, Prati, Ilkhan, Ilic, Anjorin, Kulenovic, Lazaro, Biraghi, Marianucci, Tameze, Njie. All. D’Aversa.
Minkia Tonny. L’idolo dei cairoti.