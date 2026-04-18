Ecco i giocatori convocati da D’Aversa e Giampaolo per Cremonese-Torino in programma domenica alle 12:30

Reduce dalla vittoria contro l’Hellas Verona, il Torino si prepara ad affrontare la trasferta di Cremona, dove lo attende una Cremonese alla disperata ricerca di punti salvezza. I girigiorossi hanno infatti vinto solo una delle precedenti 17 uscite in campionato e si trovano in questo momento al terzultimo posto, a pari punti con il Lecce. Per la sfida contro il Toro, Giampaolo dovrà fare a meno di Moumbagna e Collocolo, ancora out per infortunio, e di Maleh squalificato.

Cremonese-Torino, i convocati di D’Aversa

In attesa di comunicazione…

Cremonese-Torino, i convocati di Giampaolo

Portieri: Audero, Silvestri, Nava

Difensori: Luperto, Baschirotto, Bianchetti, Ceccherini, Terracciano, Faye M., Folino

Centrocampisti: Pezzella, Barbieri, Zerbin, Lottici Tessadri, Floriani Mussolini, Vandeputte, Payero, Grassi, Bondo

Attaccanti: Djuric, Okereke, Bonazzoli, Sanabria