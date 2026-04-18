La probabile formazione della Cremonese per la sfida contro il Torino: un solo cambio rispetto al match contro il Cagliari

Reduce dalla vittoria contro l’Hellas Verona, il Torino si prepara ad affrontare la trasferta di Cremona, dove lo attende una Cremonese alla disperata ricerca di punti salvezza. I girigiorossi hanno infatti vinto solo una delle precedenti 17 uscite in campionato e si trovano in questo momento al terzultimo posto, a pari punti con il Lecce. Di seguito, le probabili scelte di Giampaolo per la sfida contro i granata, il quale non potrà contare su Collocolo e Moumbagna, infortunati, e su Maleh squalificato.

Difesa e mediana confermate

Giampaolo dovrebbe riproporre il 4-4-2 già andato in scena nella precedenti uscite. Tra i pali confermato Audero, con Luperto e Baschirotto come coppia di centrali. A sinistra agirà pezzella, mentra sulla corsia destra spazio all’ex Milan Terracciano. A centrocampo, la mediana sarà formata ancora una volta da Grassi e Bondo.

Nuovamente Bonazzoli-Okereke in attacco

Laterale a destra torna dal primo minuto Zerbin, dopo la titolarità di Floriani Mussolini contro il Cagliari. A sinistra, confermato invece Vandeputte, di professione centrocampista ma giocatore duttile che può interpretare diversi ruoli nel corso della partita. Il tandem d’attacco sarà nuovamente formato da Bonazzoli e Okereke, con l’ex Leicester Vardy in dubbio per la partita contro i granata.

La probabile formazione della Cremonese

Ecco gli undici probabili a cui si affiderà Giampaolo per la sfida contro il Torino.

Probabile formazione della Cremonese (4-4-2): Audero, Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Zerbin, Bondo, Grassi, Vandeputte; Okereke, Bonazzoli. A disp. Silvestri, Nava, Folino, Bianchetti, Ceccherini, Barbieri, Payero, Vardy, Thorsby, Floriani Mussolini, Faye, Djuric, Sanabria. All. Sammarco.

Indisponibili: Collocolo, Moumbagna

Squalificati: Maleh