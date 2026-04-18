La probabile formazione del Toro per il match contro la Cremonese: un solo cambio in vista rispetto alla sfida contro il Verona

Reduce dal successo contro l’Hellas Verona e da tre vittorie nelle ultime quatto uscite, il Torino di D’Aversa è ora atteso dalla delicata trasferta di Cremona. Contro ci sarà una Cremonese a caccia di punti salvezza, con l’ex granata Giampaolo che non ha mai perso in carriera controD’Aversa. Il tecnico granata dovrà far fronte all’assenza di Ismajli per squalifica, oltre a quelle di Aboukhlal e Zapata, ancora out per infortunio. Di seguito, le probabili scelte in vista della sfida contro i grigiorossi.

Cambia un tassello in difesa

L’unico cambio dovrebbe quindi essere il rientro dal primo minuto di Maripan, alla prima presenza da titolare dall’arrivo di D’Aversa, che prenderà il posto dello squalificato Ismajli. In porta confermato Paleari, con Coco e Ebosse a completare il pacchetto difensivo. Sugli esterni spazio ancora una volta a Pedersen a destra, e a Obrador sulla corsia sinistra, che sembrano ormai essere inamovibili.

Casadei verso la seconda di fila da titolare

In mediana, nell’ormai classico ballottaggio per il partner di Gineitis, dovrebbe spuntarla nuovamente Casadei, reduce dal gol di Verona e miglior marcatore granata del 2026, insieme al Cholito. Vlasic confermato dietro al tandem Simeone-Adams.

La probabile formazione del Torino

Ecco gli undici probabili titolari del Torino di Roberto D’Aversa per la partita contro la Cremonese.

Probabile formazione Torino (3-4-1-2): Paleari; Coco, Maripan, Ebosse; Pedersen, Casadei, Gineitis, Obrador; Vlasic; Adams, Simeone. A disp. Israel, Siviero, Biraghi, Marianucci, Prati, Ilkhan, Ilic, Tameze, Lazaro, Anjorin, Kulenovic, Njie. All. D’Aversa.

Indisponibili: Zapata, Aboukhlal, Nkounkou

Squalificati: Ismajli