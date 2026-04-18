Le parole del tecnico granata Roberto D’Aversa nella conferenza stampa di vigilia di Cremonese-Torino, valida per la 33a giornata di Serie A

Reduce dalla vittoria contro l’Hellas Verona, il Torino si prepara ad affrontare la trasferta di Cremona, dove lo attende una Cremonese alla disperata ricerca di punti salvezza. I girigiorossi hanno infatti vinto solo una delle precedenti 17 uscite in campionato e si trovano in questo momento al terzultimo posto, a pari punti con il Lecce. A seguire le parole del tecnico granata nella conferenza stampa di vigilia della sfida.

La conferenza stampa

Ci sono somiglianze con la trasferta di Pisa?

“All’epoca, quando dissi che sarebbe stata una partita sporca, era perché il Pisa in casa ha fatto sì che tutti gli avversari non giocassero bene. Le difficoltà della partita di domani le conosciamo perché giochiamo contro una squadra che lotta per non retrocedere, dobbiamo farci trovare pronti sia sul piano tecnico che su quello dell’atteggiamento. Credo nei miei ragazzi, siamo il Toro abbiamo il dovere di andare in campo e dimostrare il nostro valore”.

Nel finale della scorsa stagione dopo la salvezza il Toro ebbe un calo, può servire in questo senso stabilire dei mini traguardi come superare i 44 punti?

“I punti fatti l’anno scorso non mi interessano perché non si possono paragonare le stagioni anche se fossi stato io l’allenatore. Io ora vedo un Toro da corsa e domani mi dispiacerebbe anche pareggiare, dobbiamo andare in campo per fare risultato pieno. Se vogliamo la stima e l’amore dei tifosi dobbiamo andare in campo per mettere in difficoltà qualsiasi squadra. Ora dobbiamo pensare solo a fare meglio possibile affrontando ogni squadra al meglio e dobbiamo pensare a non rallentare la nostra corsa”.

C’è qualcuno che in settimana si è allenato particolarmente bene?

“Tutti, ci sono giocatori che stanno spingendo molto anche se domani non partiranno dall’inizio. Non ho ancora deciso la formazione, nessuno si deve sentire appagato, c’è qualità nella squadra e competizione sana: tutti devono farsi trovare pronti”.

Domani il Toro sfiderà prima se stesso della Cremonese?

“La salvezza matematica non l’abbiamo ancora raggiunta, ma per una squadra come il Toro il minimo sindacale è andare a vincere a Cremona. Dobbiamo fare il meglio possibile”.

Cosa cambia avere Maripan al posto di Ismajli?

“Mi piace ragionare sull’opportunità che può nascere per altri giocatori. Se dovessi scegliere Maripan o un altro giocatore ci sarebbe comunque la gratificazione di un giocatore che ha dato tanto in settimana. Conosciamo le caratteristiche di Maripan e di Marianucci, in base anche alle caratteristiche della Cremonese c’è un piano tattico che può cambiare. A prescindere da chi gioca, siamo in sicurezza”.

Quanto avrebbe potuto dare di più questo gruppo?

“Non lo possiamo sapere, ma l’obiettivo domani è andare in campo per cercare di fare un risultato pieno. Se ci dovessimo riuscire avremo una posizione di classifica di normalità per questo club, poi dovremmo avere l’ambizione di portare il Toro dove merita”.

Quali sono le difficoltà contro Giampaolo?

“C’è sempre una prima volta, spero domani di riuscire a battere Giampaolo per la prima volta. Tatticamente la Cremonese è una squadra che parte con una difesa a 4, centrocampo a 4 e 2 punte, ma non ci sono situazione statiche. Quello che è importante domani è la voglia di andare a giocare una partita che sarà una guerra sportiva, di fronte abbiamo una squadra che penserà magari che il Toro è uno di quegli avversari con cui fare punti. Ma noi questo pensiero dobbiamo annullarglielo sul campo”.

Dopo la partita con il Verona, Cairo ha fatto capire che vi parlerete, ci sono aggiornamenti?

“Non mi piace mai commentare le parole del presidente, vanno solo ascoltate. In questo momento sto pensando solo al percorso con i miei ragazzi e non alla mia situazione personale. Penso solo ad arrivare all’ultima di campionato cercando di migliorare il percorso”.

Chi non sarà convocato?

“Aboukhlal, Zapata e Nkounkou non saranno convocati. Per Nkounkou non ho mai parlato di problemi fisici”.