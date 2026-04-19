Toro.it

Prima di Cremonese-Torino parla Maripan: “Il mister ha portato fiducia e atteggiamento giusto”

A pochi minuti dal fischio di inizio di Cremonese-Torino è Maripan, ai microfoni di Dazn, a presentare la sfida dei granata e a parlare dell’effetto che l’arrivo di D’Aversa ha portato in casa Toro: “Il mister ha portato tanta fiducia alla squadra, e un atteggiamento giusto per affrontare l’ultima parte di stagione“. Poi, sul suo ruolo in campo nella sfida odierna: “Dove gioco oggi? Gioco centrale, è una buona occasione oggi dopo tanto tempo senza giocare, voglio portare l’atteggiamento giusto e una vittoria“.

TAG:
home

ultimo aggiornamento: 19-04-2026

Iscriviti
Notificami
0 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments

Le ultime dallo Zini: Maripan titolare, per la Cremonese c’è Sanabria dal 1′

D’Aversa prima di Cremonese-Torino: “Vincere per continuare il nostro cammino”