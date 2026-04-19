Prima di Cremonese-Torino parla Maripan: “Il mister ha portato fiducia e atteggiamento giusto”

A pochi minuti dal fischio di inizio di Cremonese-Torino è Maripan, ai microfoni di Dazn, a presentare la sfida dei granata e a parlare dell’effetto che l’arrivo di D’Aversa ha portato in casa Toro: “Il mister ha portato tanta fiducia alla squadra, e un atteggiamento giusto per affrontare l’ultima parte di stagione“. Poi, sul suo ruolo in campo nella sfida odierna: “Dove gioco oggi? Gioco centrale, è una buona occasione oggi dopo tanto tempo senza giocare, voglio portare l’atteggiamento giusto e una vittoria“.