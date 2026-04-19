Il tecnico del Torino prima della partita: “Dobbiamo vincere per dare continuità al nostro percorso”

Dopo Maripan, anche D’Aversa parla della sfida che il Torino affronterà tra pochi minuti in casa della Crmonese: “Tre vittorie consecutive? Non è il mio obiettivo personale, deve essere il nostro. Ma non per eguagliare una statistica molto importante dove ci è riuscito Mazzarri nel 2019 ma soprattutto per dare continuità al nostro percorso e non rallentare il nostro camino“.

Poi sulla formazione: “Ginetis? In Nazionale ha spesso giocato come play e indipendentemente che si costruisca un centrocampo a due o a tre anche contro la Lazio è stato uno dei migliori in campo. Il modulo e i numeri sono importanti più che per i giornalisti per i ragazzi in campo, per la posizione più consona alle loro caratteristiche“. E su Giampaolo: “Ci siamo sentiti spesso, siamo amici, lo ha vuto anche come secondo ma ci siamo sentiti anche prima della chiamata del Torino e dopo, quando lui è venuto qui a Cremona e gli ho fatto l’imbocca al lupo. Ripeto, abbiamo un ottimo rapporto, disinteressato, siamo amici poi siamo entrambi abruzzesi quindi abbiamo un ottimo rapporto“.