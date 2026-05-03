Toro fermato 2-0 contro l’Udinese, granata mai in partita con una sola conclusione nello specchio…partita da dimenticare

Udinese-Torino è stata una partita senza anima da parte dei granata, senza spirito come detto da Roberto D’Aversa, ma non solo dal punto di vista dell’atteggiamento in campo, dove chiaramente è mancata voglia di rivalsa subiti i 2 gol bianconeri, ma anche dal mero punto di vista dei numeri e delle statistiche, dove l’Udinese è in vantaggio letteralmente su tutto. Granata che mai hanno dato l’impressione di poter riaprire la gara – differentemente da quanto fatto vedere contro l’Inter – e che hanno concluso la loro partita al 4′, con la clamorosa occasione non sfruttata dal Cholito Simeone.

Il dato dei tiri in porta

Quella di Simeone è stata l’unica volta in cui il Torino è riuscito a concludere a rete, centrando lo specchio della porta difesa da Okoye, il tutto nonostante un totale di 10 conclusioni tentate. Dall’altra parte tutta un’altra storia, con un Udinese arrembante che ha trovato lo specchio della porta di Paleari per ben 8 volte, cercando per giunta la conclusioni i ben 18 occasioni. Da un lato quindi, una squadra senza grandi idee offensive, forse anche penalizzata dall’unica punta di ruolo presente in campo (sempre l’argentino), sponda bianconera, invece, una squadra propositiva e conscia delle sue qualità di ciò che Runjaic voleva che si facesse in mezzo al campo. A conferma di tutti i 2.33 expected goal dell’Udinese contro gli 0.82 granata.

Stesso numero di passaggi, ma risultato diverso

Un ultimo dato da analizzare porta a una considerazione chiave nell’analisi del match, si tratta del numero di passaggi effettuati e completati delle due squadre, per i granata sono 363, contro i 426 friulani. Seppur il divario tra i due numeri non sia abissale, la differenza in campo si è vista e non poco, specialmente grazie a una maggior propositività nel guardare in avanti: un Udinese che ha sempre guardato in faccia l’avversario, ricorrendo molto meno dei granata a un giro palla troppo sterile e a retropassaggi evitabili al portiere o ai difensori.