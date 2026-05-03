Contro l’Udinese il Torino ha perso 2-0 e ha giocato con una sola punta: questa scelta di D’Aversa non ha pagato

Non c’era modo peggiore, sul campo, di arrivare al 4 maggio. Domani è la giornata della Storia del Toro e tutto il resto conta poco. Fatto sta che ieri pomeriggio il Torino ha deluso perdendo per 2-0 a Udine senza essere mai pericoloso. Un risultato che non incide sulla classifica, in un ennesimo campionato anonimo del Torino. Da sottolineare la scelta di D’Aversa. L’allenatore granata ha scelto di mandare in campo dal primo minuto un’unica punta. Simeone con Vlasic alle sue spalle: un 3-5-1-1 (o una sorta di 3.4-2-1) che non ha ripagato. Esperimento fallito ed era già successo in stagione. Contro una squadra come l’Udinese si poteva osare di più. Nonostante gli infortuni di Zapata e Adams, c’erano comunque Njie e Kulenovic in panchina. Considerando anche che Njie aveva fatto molto bene contro l’Inter.

D’Aversa e il coraggio

Da quando è arrivato sulla panchina del Torino, D’Aversa ha salvato la situazione del Torino che rischiava la Serie B in maniera concreta. Ora però, a salvezza raggiunta, non è facile tenere alta l’asticella visto che l’obiettivo è opaco. Prima di giocare contro l’Inter, c’era questa possibilità di vedere una sola punta vista la pericolosità dei nerazzurri. Ma D’Aversa aveva detto: “Il fatto di essere partiti con Zapata e Simeone era un segnale forte che volevo dare in Torino-Lazio. Ho chiesto coraggio e quindi anche io devo darlo. Nel calcio vanno fatte entrambe le fasi”. Ha sempre chiesto e dato coraggio, anche nel modo di giocare. Al Bluenergy Stadium invece non è stato così.

Era già successo

Quest’anno in un’altra partita, il Torino aveva provato a giocare con una sola punta e anche quella volta l’esperimento andò male. Si trattava di Lecce-Torino 2-1, 30 novembre 2025. Una delle tante sconfitte di Marco Baroni sulla panchina del Torino. In quell’occasione sempre Vlasic da solo sulla trequarti ma alle spalle di Adams. E anche in quella partita il Torino era andato sotto di due gol.