Torino, difesa ancora bocciata

In occasione della sfida persa 2-0 dal Torino sul campo dell’Udinese, la difesa granata ha fatto acqua da tutte le parti

Udinese e Torino prometteva equilibrio ma con il passare dei minuti, a dare spettacolo è stata, però, solo una squadra, quella di Runjaic. Una rosa che, sia sul piano del gioco che su quello delle occasioni create, si è dimostrata essere nettamente superiore del Torino. La partita, terminata 2-0 in favore dei bianconeri, ha visto i granata poco lucidi in ogni zona del campo a partire dalla difesa.

La retroguardia granata crolla a Udine

Al netto della prestazione insufficiente da parte di ogni reparto della rosa, la retroguardia granata ha compiuto un evidente passo indietro rispetto alle ultime prestazioni in trasferta in cui ha ottenuto 2 clean sheet di fila.

Il terzetto sceso in campo quest’oggi contro l’Udinese, composto da Marianucci, Coco ed Ebosse, non è riuscito ad arginare quasi mai i pericoli dell’attacco bianconero. Il 77 granata ha fallito il (difficile) compito di arginare Nicolò Zaniolo ,che lo ha sempre messo in difficoltà. Il compagni di reparto non sono da meno, tanto che si sono registrati numerosi pericoli anche da destra.

La scelta di Marianucci

Marianucci, alla sua prima da titolare con D’Aversa, non sfrutta l’occasione rendendosi protagonista di una prestazione incolore. Il difensore, dopo gli ingressi positivi contro Verona e Inter, fatica contro l’Udinese facendosi vedere sporadicamente solo in zona offensiva. Infatti, il difensore viene coinvolto spesso nella manovra granata nella trequarti avversaria dove, però, non si rende mai pericoloso consegnando diversi cross tra le braccia del portiere bianconero. D’altro canto anche la scelta di scegliere Coco come sostituto di Ismajli non ha convinto tanto che, salvo due interventi provvidenziali in apertura di gara, al tramonto del primo tempo perde un sanguinoso pallone al limite dell’area che porta alla rete di Ehizibue.