In Udinese-Torino sarà duello tra i due fantasisti, i due con più qualità: Nicolò Zaniolo e Nikola Vlasic, chi avrà più ispirazione?

L’Udinese e il Torino si preparano ad affrontarsi al Bluenergy Stadium di Udine per la partita di campionato valevole per la 35a giornata di Serie A. Nel capoluogo friulano andrà in scena una partita che potrebbe permettere, in caso di vittoria granata, l’aggancio del Toro nei confronti dei padroni di casa, con una lotta ancora aperta al 10° posto tra Sassuolo, Udinese, Parma e Torino. All’andata fu la squadra di Kosta Runjaic a imporsi per 1-2 a Torino, per rifarsi il Toro dovrà sorprendere la retroguardia solida dell’Udinese, serviranno tante idee e un pizzico di fantasia da parte di un reparto offensivo sicuramente rimaneggiato per via degli infortuni.

È duello Zaniolo-Vlasic

Come detto, per portare dalla propria la partita, Toro e Udinese avranno bisogno di velocità, rapidità e imprevedibilità: esattamente le caratteristiche dei due fantasisti che si vedranno certamente in campo oggi pomeriggio. Da un lato il fiuto del gol e l’ampia falcata di Nicolò Zaniolo, dall’altro il baricentro basso, il dribbling e la visione di Nikola Vlasic. Tra i due sarà duello a distanza, quasi sicuramente servirà una giocata di uno di loro per indirizzare una partita di cui, per altro, l’italiano è già stato protagonista all’andata con il gol del momentaneo 0-1 bianconero.

I loro numeri

Stagione molto positiva quella del ritorno in Serie A di Nicolò Zaniolo, 30 presenza, ben 5 gol e 8 assist, punto di riferimento totale all’interno del sistema Udinese, che deve gran parte dei punti guadagnati al proprio numero 10. A Zaniolo il gol manca da 3 giornate, nella vittoria per 0-3 a San Siro contro il Milan. Dall’altra parte un Vlasic trascinatore, con 33 presenze, 8 gol, 3 assist e 23 partite disputate con la fascia da capitano al braccio, il croato è il cuore pulsante del Toro ed è uno tra i più presenti all’interno dei gol granata.