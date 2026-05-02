E’ morto Alex Zanardi, l’ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico di handbike

Lo sport italiano è in lutto: si è spento oggi, all’età di 59 anni, Alex Zanardi. L’annuncio è arrivato proprio questa mattina dalla famiglia dell’ex pilota di Formula 1 che avrebbe compiuto 60 anni il prossimo 23 ottobre. Lo sport italiano perde così uno dei suoi simboli più grandi e uno dei suoi campioni più amati, simbolo di grinta e tenacia e di quanto lo sport possa segnare, in positivo e in negativo, la vita di un uomo. Prima in Formula 1, quando nel 2001, è protagonista di un terribile incidente che lo porta ad un passo dalla morte. Nello scontro con un’altra monoposto, la sua auto si spezza in due: Alex si salva miracolosamente ma gli vengono amputate entrambe le gambe.

Zanadi: l’handbike e l’incidente nel 2020

L’incidente non impedisce però a Zanardi di continuare a coltivare l’amore per lo sport e per le corse. Cambia solo il mezzo: non è più una monoposto di Formula 1 ma la sua fidata handbike con la quale vince, tra le altre medaglie, 4 ori e 2 argenti paralimpici (due ori e un argento ai Giochi di Londra 2012 e altrettanti a quelli di Rio 2016) e ben 12 ori mondiali, quattro argenti e un bronzo nelle tre discipline previste.

La sua vita cambia nuovamente nel 2020: durante una delle tappe della staffetta “Obiettivo Tricolore”, ideata dallo stesso Zanardi, si scontra contro un camion proveniente dalla direzione opposta. I soccorsi sono immediati, Alex viene trasportato in ospedale e operato d’urgenza ma da quel momento le sue condizioni di salute, apparse da subito critiche, restano riservate. Fino ad oggi, quando la notizia della sua scomparsa fa precipitare nel lutto l’intero mondo dello sport italiano.