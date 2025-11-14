L’attaccante di proprietà del Torino è tornato sul terreno di gioco con l’Empoli dopo quasi un anno dall’ultima volta

Pellegri dopo circa 10 mesi dall’ultima volta è finalmente tornato a competere sul terreno di gioco con l’Empoli.

L’attaccante di proprietà del Torino aveva rimediato un terribile infortunio al legamento crociato nel corso della partita di campionato contro il Verona che l’aveva costretto a chiudere con largo anticipo la stagione 2024/2025. E’ stato un episodio sfortunato per il classe 2001, che aveva iniziato la scorsa stagione discretamente, con 3 gol realizzati in 11 presenze. Il suo infortunio ha anche compromesso le prestazioni dell’Empoli che senza poter contare su un altro attaccante non è riuscito a evitare la retrocessione in Serie B.

Il ritorno in campo

Dopo quasi un anno di recupero, Pellegri l’uno ottobre è finalmente tornato a giocare contro il Monza, in occasione della 6a giornata di campionato. In quella data, l’attaccante ha disputato appena 14 minuti di gioco, mentre pochi giorni dopo è tornato in campo prima della pausa delle nazionali contro il Sudtirol, dove ha partecipato al successo dell’Empoli che si è imposto sul risultato di 2-1 al termine dei 90 minuti. Dopo le prime apparizioni, Pellegri è tornato a ritagliarsi sempre più spazio nel corso delle settimane, tanto da essersi guadagnato una maglia da titolare in due delle ultime tre uscite.

Pellegri torna a disposizione di Dionisi

L’Empoli di Dionisi occupa attualmente la 13a posizione in campionato con quattordici punti conquistati in dodici giornate. I toscani con i loro 14 gol realizzati hanno dimostrato di essere una squadra che arriva facilmente alla porta avversaria, e con il recupero di Pellegri, l’Empoli cercherà di implementare il proprio peso offensivo. Attualmente la squadra toscana naviga nella parte destra della classifica, con pochi punti che la dividono sia dalla zona Play Out che dalla zona Play Off. L’attaccante di proprietà del Torino sebbene sia tornato già da diverse settimane non è ancora riuscito a firmare la sua prima rete stagionale. La pausa potrebbe però offrirgli la possibilità di dare continuità al lavoro svolto sul campo per cercare di ritrovare la via del gol che manca ormai da troppo tempo.