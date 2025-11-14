Brutte notizie dal Filadelfia: si è fermato l’attaccante argentino a causa di un problema muscolare riscontrato in allenamento

Il Torino nelle prossime settimane sarà costretto a fare a meno di Giovanni Simeone: l’attaccante argentino si è fermato nel corso dell’allenamento di ieri pomeriggio a causa di uno scontro di gioco e questa mattina ha svolto degli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva miofasciale del muscolo retto femorale della coscia sinistra.

Le condizioni del Cholito verranno monitorate nelle prossime settimane, ma certamente l’attaccante sarà costretto a saltare le prossime partite di campionato e potrà rientrare solamente per le ultime gare del 2025.