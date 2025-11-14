C’è attesa per l’esito degli esami di Ilic, ma le parole di Paunovic non inducono all’ottimismo: “Le prime impressioni non sono buone”

L’infortunio subito da Ivan Ilic nel corso di Inghilterra-Serbia ha immediatamente destato preoccupazione in casa Torino. Il centrocampista si sta ora sottoponendo a degli esami che permetteranno di valutare la reale entità dell’infortunio. La prima diagnosi è trauma distorsivo al ginocchio sinistro, ma non si esclude un problema ben più grave.

Il ct della Serbia: “Ha sentito uno schiocco”

Non permettono di essere ottimisti neppure le dichiarazioni rilasciate dal commissario tecnico della nazionale serba, Veljko Paunovic dopo la gara contro l’Inghilterra: “Secondo i primi accertamenti, Ilic ha una lesione al ginocchio della gamba sinistra. Ciò che mi preoccupa di più è che ha sentito qualcosa rompersi, ha sentito uno schiocco. È vero che il suo ginocchio non è gonfio, ma le prime impressioni non sono buone. Ne sapremo di più dopo la risonanza magnetica”.

A Torino si attende con ansia di sapere la reale entità dell’infortunio di Ilic, nel frattempo lo staff medico granata è in costante contatto con quello della nazionale serba.