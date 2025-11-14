Toro.it

Ecco chi saranno i giocatori del Torino che oggi scenderanno in campo con i propri paesi per sfidare le nazionali avversarie

Seconda giornata di partite per i granata impegnati con le proprie nazionali. Dopo Njie, Pedersen, Gineitis, Asllani, Ilic ed Ismajli, oggi tocca ad altri granata. Su 12 convocati, in data odierna altri 4 giocatori del Torino dovranno scendere in campo per rappresentare i propri paesi.

Coco sarà il primo a scendere in campo, ed aprirà la serata alle 16:00 con la sua Guinea Equatoriale impegnata contro il Kenya. A seguire, toccherà ad Ilkhan che con la Turchia under 21 affronterà l’Ucraina alle ore 18:00.

Chiuderanno la giornata Masina, impegnato alle ore 20:00 in Marocco-Mozambico, e Vlasic che con la sua Croazia se la vedrà contro le Isole Faroe alle 20:45.

