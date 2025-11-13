Il centrocampista è stato costretto a lasciare il campo al 39′ della partita della sua Serbia contro l’Inghilterra

Arrivano brutte notizie da Wembley dove la Serbia è impegnata nella gara contro l’Inghilterra: al 39′ del primo tempo Ivan Ilic (schierato titolare) è stato costretto a lasciare il campo per un infortunio al ginocchio sinistro. II centrocampista del Torino ha appoggiato male la gamba al terreno avvertendo un dolore all’articolazione: immediatamente sono intervenuti i medici della nazionale serba. Ilic ha poi lasciato il campo zoppicando, ma sulle sue gambe. Nelle prossime ore effettuerà gli esami strumentali che permetteranno di stabilire le reali entità del suo infortunio.