La Svezia under 21 di Njie batte 4-1 la Macedonia del Nord nella gara di qualificazione al Mondiale
Grande soddisfazione per Alieu Njie e la sua Svezia under 21. La nazionale dell’esterno granata stende con un sonoro 4-1 la Macedonia del Nord nella gara di qualificazione all’Europeo under 21 del 2027.
Grazie a questa vittoria la Svezia, nello stesso girone di qualificazione dell’Italia di Baldini, sale a 6 punti in classifica. Gli azzurri, con una gara in meno, comandano ancora la classifica del raggruppamento con 12 punti, a pari punti con la Polonia.
Schierato dal primo minuto dal CT Backstrom, Njie ha giocato i primi 67 minuti di partita. Nonostante i soli 3 minuti disputati in stagione con la maglia del Torino, l’esterno sembra godere di molta considerazione da parte della sua nazionale under 21.