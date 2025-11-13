Ecco chi saranno i giocatori del Torino che oggi scenderanno in campo con i propri paesi per sfidare le nazionali avversarie

Oggi avranno inizio le prime partite delle pausa delle nazionali che vedranno coinvolti diversi giocatori del Torino. Su 12 convocati, in data odierna ben 6 giocatori granata dovranno scendere in campo per rappresentare i propri paesi.

Njie sarà il primo dei giocatori di Baroni a scendere in campo. Alle 17.00 infatti, l’attaccante granata sarà chiamato a prendere parte alla sfida tra Macedonia del Nord Under 21-Svezia Under 21. Alle 18.00 sarà il turno di Pedersen e Gineitis, che con la Norvegia e la Lituania sfideranno rispettivamente l’Estonia e l’Israele. A chiudere la giornata oltre ad Asllani e Ismajli che alle 20.45 con l’Albania dovranno vedersela contro l’Andorra ci sarà anche la Serbia di Ilic, che dovrà affrontare l’Inghilterra.