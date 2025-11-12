Il tennista torinese che si trova a Torino a margine delle ATP Finals, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport
Lorenzo Sonego si trova a Torino dove si sta allenando per una possibile chiamata in Nazionale. Ieri ai margini dell’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, ha parlato anche del Torino e della sua fede indelebile, che lo ha portato a sostenere la squadra anche durante il derby della Mole giocato sabato 8 novembre all’Allianz Stadium, terminato in parità: “Ero allo stadio per il derby, ho visto un bel Toro combattivo come piace a me”.
Caro Sonego, se ci fermiamo alla singola partita di sabato si hai ragione la squadra ha combattuto e non è uscita sconfitta però 30% di possesso palla se fosse stato tennis sarebbe stato un 6/4 6/4,certo dopo tanti 6/0 è un miglioramento ma 24/8/1,parlano chiaro ci vuole un mental coach… Leggi il resto »
Caro Lorenzo, 24 8 1… lascia perdere dai. Capisco che ormai completata la lobotomizzazione da parte del microbo, qualsiasi cosa sopra il nulla sembri oro… però…dai su…