Il tennista torinese che si trova a Torino a margine delle ATP Finals, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport

Lorenzo Sonego si trova a Torino dove si sta allenando per una possibile chiamata in Nazionale. Ieri ai margini dell’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, ha parlato anche del Torino e della sua fede indelebile, che lo ha portato a sostenere la squadra anche durante il derby della Mole giocato sabato 8 novembre all’Allianz Stadium, terminato in parità: “Ero allo stadio per il derby, ho visto un bel Toro combattivo come piace a me”.