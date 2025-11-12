Il Torino saluta l’attaccante che ha giocato diverse stagioni del Torino, uno dei protagonisti dello scudetto del 1976
Il Torino saluta Garritano, l’ex attaccante granata che è mancato nelle ultime ore all’età di 69 anni. La famiglia granata piange una triste perdita, di un giocatore che oltre ad aver disputato 3 stagioni con il Torino si era anche reso protagonista nella vittoria dello scudetto del 1976, alternandosi alle punte titolari di quel campionato che furono Pulici e Graziani.
Dalla Ternana al Torino
Garritano ha iniziato la sua carriera nel calcio professionistico nella Ternana, quando fu acquistato dalla Ternana, che lo fece esordire in Serie A nel 1974. L’anno dopo, l’italiano fu poi acquistato dal Torino per garantire copertura al reparto offensivo granata allora composto da Pulici e Graziani. Con la squadra piemontese vinse lo scudetto della stagione 1975/1976 partecipando con 5 presenze e un gol. Nelle due stagioni successive l’ex Ternana riuscì ad accumulare altre 15 presenze mettendo a referto un’altra rete. Pur non essendo un titolare indiscusso, Garritano viene ricordato al Torino per la stagione dello scudetto e perché lasciò anche una buona impressione come sostituto di qualità.
Rip, un altro vcg che se ne va…..
un altro pezzo di vero Toro che se ne va,quello che era il Toro,quello vero,proprio lui…
Grande Garritano come dimenticarsi del tuo bellissimo gol al volo col Milan che permise il sorpasso sulla gobba!!! Che la terra ti sia lieve!!