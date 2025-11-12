Il Torino saluta l’attaccante che ha giocato diverse stagioni del Torino, uno dei protagonisti dello scudetto del 1976

Il Torino saluta Garritano, l’ex attaccante granata che è mancato nelle ultime ore all’età di 69 anni. La famiglia granata piange una triste perdita, di un giocatore che oltre ad aver disputato 3 stagioni con il Torino si era anche reso protagonista nella vittoria dello scudetto del 1976, alternandosi alle punte titolari di quel campionato che furono Pulici e Graziani.

Dalla Ternana al Torino

Garritano ha iniziato la sua carriera nel calcio professionistico nella Ternana, quando fu acquistato dalla Ternana, che lo fece esordire in Serie A nel 1974. L’anno dopo, l’italiano fu poi acquistato dal Torino per garantire copertura al reparto offensivo granata allora composto da Pulici e Graziani. Con la squadra piemontese vinse lo scudetto della stagione 1975/1976 partecipando con 5 presenze e un gol. Nelle due stagioni successive l’ex Ternana riuscì ad accumulare altre 15 presenze mettendo a referto un’altra rete. Pur non essendo un titolare indiscusso, Garritano viene ricordato al Torino per la stagione dello scudetto e perché lasciò anche una buona impressione come sostituto di qualità.