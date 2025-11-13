Vanoli lo aveva fortemente voluto in Prima squadra, ma nell’attuale stagione è tornato in Primavera, senza mai esser convocato da Baroni

Mentre alcuni giocatori stanno avendo una parabola ascendende in questi primi mesi del campionato, altri stanno invece scomparendo tra le rotazioni della formazione titolare.

Perciun dopo aver esordito in Serie A sotto la guida del tecnico Vanoli ha avuto diverse opportunità per giocarsi la conferma tra i giocatori della prima squadra. Il moldavo è stato uno dei pupilli dei pupilli del tecnico della Fiorentina, e anche grazie al discreto minutaggio ottenuto nella parte finale della scorsa stagione si è guadagnato la prima convocazione nella Nazionale maggiore. Con Baroni però, Perciun non è riuscito a imporsi tra le gerarchie della squadra, e dopo le prime convocazioni è stato “retrocesso” in Primavera.

Zero presenze in campionato

Perciun nella scorsa stagione ha dimostrato di possedere ottime potenzialità per poter aiutare il Torino, tuttavia a seguito dell’esonero di Vanoli, anche il moldavo ha assistito al ridimensionamento del suo ruolo in campo. Il giovane granata, nonostante abbia preso parte al ritiro estivo con il resto della squadra non è riuscito a guadagnarsi la conferma con Baroni, e ora è diventato uno dei riferimenti della Primavera di Baldini.

La nazionale per mettersi in luce

Perciun nonostante sia stato impiegato solamente nel campionato Primavera 1 è comunque riuscito a guadagnarsi un posto tra i convocati della Moldavia. Il 13 novembre il giovane granata giocherà proprio contro l’Italia mentre il 16 terminerà la sua parentesi in nazionale contro l’Israele. Questa settimana gli darà la possibilità di tornare a competere contro giocatori professionisti, contro cui tenterà di mettersi in mostra per cercare di lanciare un segnale a Baroni. In attesa del reintegro in prima squadra, Perciun tornerà a disposizione di Baldini al termine della pausa, e nelle prossime giornate tenterà di ritrovare la via del gol per cercare di aiutare la Primavera granata.