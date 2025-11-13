Ecco chi sono i giocatori granata che sotto la guida di Baroni hanno ottenuto il minutaggio maggiore dall’inizio della stagione

Quali sono i giocatori che per Baroni non possono mancare sul terreno di gioco? Tra i calciatori a disposizione, Baroni in queste prime giornate ha contato sull’apporto di 25 giocatori tra gli atleti a disposizione in rosa. Su tutti, Coco guida la classifica dei granata con più minuti in campo. Il centrale equatorialguineano è il primo di questa speciale classifica con ben 1170 minuti messi a referto in 13 presenze. A chiudere il podio, ci sono invece Casadei e Vlasic, rispettivamente con 1099 e 876 minuti anche loro con 13 presenze.

Maripan e Simeone inseguono

A inseguire i giocatori con più minuti in campo, ci sono due importanti punti di riferimento del Torino. Maripan e Simeone nelle ultime settimane si sono rivelati i veri e propri leader dei propri reparti, e oltre ai gol realizzati che in più occasioni hanno permesso ai granata di portare a casa i 3 punti, i cileno e il Cholito sono tra i giocatori con più minuti in campo, rispettivamente 832′ e 815′. Ngonge occupa invece il sesto posto della classifica. Dopo essere stato fortemente desiderato da Baroni nel corso dell’estate, il belga si è fin da subito guadagnato un ricco minutaggio in campo, come testimoniano i suoi 792 minuti disputati.

Asllani chiude la top 10

Nelle ultime settimane, Pedersen e Lazaro si sono resi protagonisti con buone prestazioni, e quando non sono riusciti a rendersi decisi per la loro tecnica, si sono rivelati determinanti per la voglia e la grinta espressa sul campo. I due esterni hanno avuto grande importanza nelle ultime settimane, e a testimoniarlo sono stati i 770 minuti del norvegese e i 747 dell’austriaco. A chiudere la classifica ci sono Israel e Asllani. L’uruguayano nonostante i tanti gol presi si è reso protagonista di ottimi interventi, e prima dell’infortunio aveva preso parte a tutte le partite del Torino, come testimoniano i 720 minuti in campo. Infine l’albanese, il play di centrocampo tanto ricercato dal Torino, nonostante le ultime settimane in cui è partito in panchina è comunque tra i top 10 con più presenze in campo, con un totale di 631 minuti disputati.