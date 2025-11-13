Il camerunense nelle ultime settimane è stata una pedina preziosa per Baroni, e ora sarà il riferimento difensivo del Torino durante la pausa

La difesa del Torino è tornata a essere sinonimo di sicurezza. Nonostante i granata abbiano la seconda peggior difesa nel campionato, nelle ultime 5 uscite gli uomini di Baroni hanno concesso solamente 3 gol.

Ci sono volute settimane per perfezionare la retroguardia granata, ma il rendimento è iniziato a salire di livello grazie all’impiego di Tameze, riadattato a braccetto di difesa. Il camerunense inizialmente schierato come centrocampista, è tornato a trovare continuità in campo dall’infortunio di Ismajli. In quel periodo Baroni ha deciso di sostituire l’albanese con Tameze, che nelle ultime uscite non ha quasi mai deluso le aspettative.

Da giocatore in uscita a punto di riferimento

All’inizio della stagione il futuro di Tameze sembrava essere destinato a separarsi da quello del Torino, ma con Baroni, il centrocampista ha ritrovato la possibilità di scendere in campo. Il tecnico granata ha dato fiducia al camerunense che, da giocatore d’esperienza, ha saputo adattarsi alle richieste dell’allenatore e presentarsi come un valido elemento della formazione titolare. Con il recupero di Ismajli, la difesa potrà contare nuovamente su un altro interprete di qualità, ma avere un giocatore in più a disposizione permetterà a Baroni di avere più possibilità per organizzare la squadra.

Unico difensore durante la pausa

Con la pausa delle nazionali, diversi giocatori granata sono partiti per andare in contro ai compagni dei propri paesi. Tra i granata ad aver momentaneamente salutato il capoluogo piemontese ci sono Maripan, Coco, Ismajli e Masina. Nei prossimi giorni Baroni sarà quindi privato dei suoi difensori, e l’unico riferimento della retroguardia con cui potrà lavorare sarà proprio Tameze. Il camerunese in queste settimane cercherà di dare continuità alle buone prestazioni delle ultime uscite, e questi giorni a Torino potrebbero dargli la possibilità di ritagliarsi la conferma tra i titolari.