Da Perciun a Siviero: ecco i giocatori del vivaio granata convocati in Nazionale

Sono otto i giocatori del Torino convocati dalle Nazionali giovanili: uno di loro, Sergio Perciun, è stato chiamato come ormai capita da qualche mese con la Nazionale maggio della Moldavia. Il portiere della Primavera Siviero è stato convocato in Under 20, Kirilov dalla Finlandia Under 19, Kugyela dall’Ungheria Under 19, Reynheim dalle Isole Faroe Under 19, Cekrezi dall’Albania Under 19, Juhasz dall’Ungheria Under 17., Pierro dall’Albania Under 17.

Zalan Kugyela of Torino FC U19 looks on during the Primavera 1 football match between Torino FC U19 and SSC Napoli U19.























