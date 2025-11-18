In occasione del torneo di Natale di Novarello, diversi giovani granata sono stati richiamati in nazionale dal tecnico Battisti

In occasione del Torneo di Natale che si svolgerà dal 20 al 23 novembre presso il Centro Sportivo di Novarello, il tecnico della nazionale italiana Under 15, Battisti, ha deciso di convocare alcuni giovani ragazzi provenienti dal settore giovanile del Torino. Tra i giovani granata che prenderanno parte alla competizione ci saranno: Danieli, Altieri, Cacucciolo, Gallo e Martellini.