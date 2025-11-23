Inter-Torino, la diretta della partita di Primavera 1 2025/2026: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino

Dopo la pausa delle nazionali anche i giovani granata sono ora pronti per tornare a competere nel campionato di Primavera 1. Dopo aver avuto a disposizione due settimane di allenamenti gli uomini di Baldini scenderanno oggi in campo contro l’Inter, per disputare l’incontro valido per la 12a giornata. Dopo le prime settimane difficili della stagione, il Torino Primavera sarà ora chiamato a rialzare la testa in casa dei nerazzurri, che faranno il possibile per uscire dal campo con i 3 punti.

Primavera Inter-Torino: la diretta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI INTER-TORINO

43′ Il Torino perde il possesso del pallone per un passaggio impreciso ma Zaia con un’ottima corsa in ripiegamento riesce a riconquistare il possesso con un calcio di punizione

41′ Melo riceve il cartellino giallo dopo aver atterrato in modo irregolare un avversario

40′ Il Torino non riesce a superare il blocco dell’Inter a centrocampo ed è costretto a far ricorso ai lanci lunghi di Santer.

37′ Sostituzione per l’Inter. Fuori Ceppelletti e Mosconi per Sorino e Vukoje

36′ Sandrucci tenta il tiro ma la conclusione si spegne alta sul fondo

36′ Il Torino guadagna un altro calcio di punizione al limite dell’area di rigore

35′ Sostituzione per il Torino. Entra Melo fuori Carvalho

34′ Perciun si incarica della battuta ma la sua conclusione è facile preda per il portiere nerazzurro

33′ Il Torino guadagna un calcio di punizione al limite dell’area di rigore

31′ Il giocatore nerazzurro dopo aver ricevuto uno splendido filtrante che ha messo fuori gioco tutta la difesa granata ha indirizzato il pallone alle spalle di Santer

31′ Carrara realizza il gol del 3-1. L’Inter conduce per 3-1

30′ La Torre tenta la conclusione verso la porta di Santer dopo una buona azione di squadra. Il tiro è però impreciso e termina sul fondo

29′ El Mahboubi entra al posto di Pinotti per l’Inter

25′ Altra occasione dell’Inter. Mosconi supera tre giocatori con una bella giocata e tenta il tiro. La conclusione termina però larga

24′ Il Torino cerca di rallentare il ritmo della partita con una fitta rete di passaggi nella propria area

21′ Occasione pericolosa per l’Inter. Mosconi supera un difensore in area e tenta il tiro. La conclusione viene parata da Santer, ma sulla ribattuta il nerazzurro non riesce a trovare lo specchio

19′ Il Torino mette il pallone in fallo laterale per permettere a Mosconi di recuperare dal colpo subito

17′ Fuori Mancuso e Putsen dentro Carrara e La Torre. La prima sostituzione in casa Inter

16′ Bell’azione del Torino. I granata tornano a farsi vedere nella trequarti avversaria con un preciso cambio gioco che viene però intercettato dalla difesa

14′ Il Torino non riesce a riprendere il controllo della partita. L’Inter continua a condurre il gioco e viene fermata solamente dagli interventi irregolari della difesa granata

12′ Sostituzione per il Torino. Dentro Politakis e Spadoni al posto di Kugyela e Acqua

11′ Santer effettua un altro miracolo tra i pali. L’estremo difensore granata riesce a deviare il tiro dei nerazzurri effettuato a pochi centimetri di distanza dallo specchio

10′ Zaia intercetta un passaggio e scarica il pallone a Perciun. Il moldavo tenta il traversone in area per Zeppieri ma il cross manca di precisione e termina oltra la linea laterale

7′ Zaia riceve un cartellino giallo dopo aver atterrato in maniera irregolare Ceppelletti

5′ Il Torino torna a rendersi pericoloso in attacco. Perciun scarica il pallone a Zeppieri che senza pensarci tenta il tiro dal limite dell’area. La conclusione è però imprecisa e termina sul fondo

4′ Altro intervento fondamentale di Santer. Dagli sviluppi del calcio d’angolo il pallone arriva a Cerpelletti che tenta la botta ravvicinata. Il portiere granata è però attento e devia la conclusione

3′ Occasione per l’Inter. Pinotti dopo aver superato in velocità il difensore tenta la conclusione verso la porta. Santer con un eccezionale riflesso devia il tiro in angolo togliendolo dal sette

2′ L’Inter colpisce la traversa con il cross tentato da Della Mora. Pericolo per la difesa del Toro che può però ripartire dalla rimessa dal fondo

1′ Il Torino parte subito aggressivo e commette un irregolarità nei pressi della metà campo. Sarà calcio di punizione per l’Inter

1′ L’Inter batte il calcio d’inizio e da il via alla ripresa

1′ Camatta e Sandrucci entrano in campo per il Torino, escono Perez e Ferraris

Secondo Tempo

49′ L’arbitro fischia la fine del primo tempo

47′ Mosconi viene ammonito dall’arbitro dopo aver atterrato in modo irregolare un avversario

45′ L’arbitro indica 4 minuti di recupero

43′ L’Inter passa in vantaggio con la rete di Mosconi. I nerazzurri pescano in area l’attaccante che riesce a deviare quanto basta il cross per permettere alla sua squadra di passare in vantaggio

43′ L’Inter ribalta il risultato con Mosconi

40′ Il Torino guadagna un calcio d’angolo, nato da un’imbucata di Acqua deviata dall’estremo difensore dell’Inter

39′ Della Mora effettua un altro cross nel cuore dell’area di rigore granata ma il Torino è ben piazzato e devia in rimessa laterale

37′ Il Torino non sfrutta un’occasione in contropiede. Perciun non riesce ad allargare il gioco grazie a un intervento difensivo che devia il pallone verso i giocatori nerazzurri

36′ Il cross di Perciun è preciso ma Carrascosa non riesce a indirizzare il pallone nello specchio della porta

36′ Zeppieri guadagna un calcio di punizione nella metà campo avversaria

33′ l’Inter con un bel cross in area pesca Mancuso che di testa manda il pallone il rete dopo aver scheggiato il palo

33′ Gol dell’Inter. Mancuso pareggia i conti

31′ Kugyel si fa sorprendere e regala il pallone agli avversari. L’Inter tenta di ripartire in contropiede ma Carrascosa interviene e spazza il pallone in calcio d’angolo

30′ Acquah riparte in contropiede e guadagna una rimessa laterale nei pressi della trequarti avversaria

29′ L’Inter cambia con rapidità il fronte d’attacco con una serie di cambi gioco, ma il Torino difende con attenzione e concede solamente un calcio di punizione

28′ La conclusione di Marello è ben indirizzata ma Perez riesce a deviare in calcio d’angolo

27′ L’arbitro fischia un calcio di punizione al limite dell’area di rigore granata per l’Inter

25′ Calcio di punizione per il Torino nella propria area. Zaia viene fermato in modo irregolare dall’attaccante nerazzurro e l’arbitro indica l’irregolarità

24′ Ottimo intervento difensivo di Zaia. L’Inter ha provato a ripartire in contropiede ma il difensore granata è stato attento ed è riuscito a recuperare il pallone con un intervento preciso

23′ Il Torino arriva nuovamente al cross con Perciun. Il moldavo supera Della Mora in dribbling ma il suo traversone viene deviato in rimessa laterale

22′ Il Torino si presenta di nuovo in area con un traversone verso l’area. Il passaggio è preciso e potente ma Perciun non riesce a indirizzarlo verso la porta

20′ Perciun manovra l’azione offensiva del Torino. Il moldavo tenta un cambio gioco ma il pallone viene deviato dal difensore dell’Inter.

19′ Il Torino torna a presentarsi nella metà campo avversaria. I Granata guadagnano un calcio di punizione e tentano l’imbucata in area di rigore. L’estremo difensore nerazzurro è però attento e recupera il pallone

16′ Ottimo riflesso di Santer che dopo aver respinto la prima conclusione nata dal calcio d’angolo è riuscito a impedire all’Inter di ritrovare il pari sulla ribattuta

15′ Mancuso salta due difensori granata e tenta il tiro. Santer è però attento e devia in calcio d’angolo

13′ I nerazzurri salgono d’intensità. Negli ultimi minuti i padroni di casa stanno mantenendo la presenza nella trequarti avversaria. I granata riescono comunque a fare buona guardia e a concedere solo un calcio d’angolo

11′ L’Inter effettua un pressing molto aggressivo ma il Torino riesce bene a eluderlo con una rapida sequenza di passaggi

9′ Rapido capovolgimento di fronte del Torino che arriva con Zeppieri nel cuore dell’area di rigore avversaria. Il granata prende la mira e manda il pallone nell’angolino di destra. Il Torino passa quindi in vantaggio

9′ GOOOOLLLLLL del Torino. Zeppieri firma la rete del vantaggio

8′ Della Mora tenta il traversone in area dopo una lunga serie di passaggi. La difesa granata è però attenta e spazza in rimessa laterale

6′ Perciun effettua il primo tiro per il Torino. La conclusione è potente ma viene deviata in calcio d’angolo.

5′ Carrascosa legge bene l’azione e intercetta il pallone. Il numero 4 granata tenta la cavalcata in solitaria ma viene arginato dai nerazzurri

4′ Dopo i primi minuti di sbandamento l’Inter sembra aver preso in mano il pallino del gioco. I nerazzurri conquistano un calcio di punizione nella trequarti granata

1′ Il Torino parte subito in maniera pericolosa con un lancio lungo verso le punte. Il pallone sfila e il portiere manca l’uscita. La difesa nerazzurra è brava a recuperare e a salvare la situazione

1′ Il Torino batte il calcio d’inizio e da il via alla partita

Primo Tempo

Primavera Inter-Torino: il prepartita

Il Torino di Baldini è pronto per scendere in campo contro l’Inter di Carbone. Manca ormai poco al calcio d’inizio della sfida valida per la 12a giornata. I giocatori sono arrivati sul terreno di gioco è hanno cominciato a svolgere gli esercizi di riscaldamento per prepararsi all’inizio dell’incontro. Entrambe le squadre stanno attraversando un momento difficile, ma per i granata sarà fondamentale cercare di fare risultato in trasferta per tentare di rialzarsi dagli ultimi posti della classifica.

Primavera Inter-Torino: Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita Inter-Torino in diretta sarà trasmessa da Sportitalia, canale 60, e in streaming su Sportitalia.com.

Primavera Inter-Torino 3-1: il tabellino

Marcatori: pt 9′ Zeppieri, pt 33′ Mancuso, pt 43′ Mosconi, st 31′ Carrara

Ammoniti: pt 47′ Mosconi, st 7′ Zaia, st 41′ Melo

Inter: Taho; Della Mora, Marello, Cerpelletti (st 37′ Vukoje), Zarate; Pinotti (st 29′ El Mahboubi), Putsen (st 17′ La Torre), Mancuso (st 17′ Carrara); Mosconi (st 37′ Sorino), Breda, Peletti. A disposizione: Galliera, Gomez, Romano, Conti, El Mahboubi, La Torre, Sorino, Vukoje, Carrara, Pavan, Lissi. Allenatore: Carbone

Torino: Santer; Pellini, Carrascosa, Ferraris (st 1′ Camatta); Perciun, Zeppieri, Perez (st 1′ Sandrucci) , Zaia, Kugyela (st 12′ Politakis); Acquah (st 12′ Spadoni). Carvalho (st 35′ Melo). A disposizione: Siviero, Camatta, Desole, Politakis, Spadoni, Bonadiman, Sandrucci, Melo, Sabone, Gatto, Brzyski. Allenatore: Baldini

Primavera Inter-Torino: Formazioni ufficiali

Inter: Taho; Della Mora, Marello, Cerpelletti, Zarate; Pinotti Putsen, Mancuso; Mosconi, Breda, Peletti. A disposizione: Galliera, Gomez, Romano, Conti, El Mahboubi, La Torre, Sorino, Vukoje, Carrara, Pavan, Lissi. Allenatore: Carbone

Torino: Santer; Pellini, Carrascosa, Ferraris; Perciun, Zeppieri, Perez, Zaia, Kugyela; Acquah. Carvalho. A disposizione: Siviero, Camatta, Desole, Politakis, Spadoni, Bonadiman, Sandrucci, Melo, Sabone, Gatto, Brzyski. Allenatore: Baldini