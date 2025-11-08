Torino-Monza, la diretta della partita di Primavera 1 2025/2026: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino

Torna in campo la Primavera: si gioca al Mazzola di Orbassano a meno di una settimana dalla sfida che lunedì ha visto il Verona imporsi 1-0 I granata sono reduci da due sconfitte consecutive, compresa quella contro la Roma, ed è a caccia di un successo che consentirebbe alla squadra di Baldini di allontanarsi dalle zone calde. Segui la diretta Primavera di Torino-Monza su Toro.it.

Primavera Torino-Monza 0-0: il tabellino

Ammoniti: pt 3′ Carvalho, st 39′ Colonnese, st 43′ Villa

Torino(3-5-2): Santer; Pellini, Carrascosa, Ferraris (st 14′ Ferraris); Zaia (st 40′ Gatto), Perciun (st 40′ Spadoni), Perez, Kugyela, Carvalho (st 14′ Liema Olinga); Gabellini, Acquah (st 32′ Brzyski). A disposizione: Martena, Camatta, Desole, Politakis, Spadoni, Conzato, Sandrucci, Sabone, Gatti, Liema Olinga, Brzyski. Allenatore: Baldini

Monza: Vailati; Bagnaschi (st 45′ Castelli), Villa, Colonnese, Reita; Diene, Mout (45′ Bonaiuto), Zanni; Ballabio, Albè, De Bonis (st 26′ Scaramelli). A disposizione: Montagna, Romanini, Scaramelli, Buonaiuto, Gaye, Fardin, Castelli, Monguzzi, Rossini, Fogliaro, Porta. Allenatore: Brevi

Primavera Torino-Monza: la diretta

49′ Triplice fischio, finisce 0-0 tra Torino e Monza

49′ Il Torino non sfrutta l’ultima grande occasione tirando a lato di un soffio.

47′ Il Monza ci prova con Fogliaro dalla distanza. Il tiro è impreciso e termina sul fondo. Il Torino avrà la possibilità di impostare l’ultima azione della partita

45′ L’arbitro indica 4 minuti di recupero

45′ Il Monza sostituisce Mout e Bagnaschi, al loro posto Bonaiuto e Castelli

44′ Calcio di punizione non sfruttato dal Torino. Il tiro si scontra contro la barriera che permette al Monza di ripartire

43′ Giallo per Villa. Provvedimento ricevuto dopo aver fermato Gabellini in modo irregolare

40′ Fuori Perciun e Zaia dentro Spadoni e Gatto

39′ L’arbitro ammonisce Colonnese per aver fermato in modo irregolare Gabellini che si stava involando verso l’area avversaria

39′ Il Monza riparte in velocità e tenta un traversone nell’area di rigore granata. L’attaccante lombardo arriva all’appuntamento con il pallone ma un ottimo intervento di Cereser impedisce agli ospiti di passare in vantaggio.

37′ Dopo una serie di passaggi nella traquarti avversaria il pallone arriva a Pellini. Il centrale granata senza pensarci due volte tenta la botta dalla distanza ma la conclusione finisce alta sul fondo

36′ Il Monza va vicino al vantaggio. In contropiede i lombardi arrivano alla conclusione che viene però deviata dalla difesa granata

34′ Bell’azione del Torino che dopo una serie di passaggi nella propria metà campo tenta l’imbucata verticale per Perciun. Il moldavo stoppa il pallone e tenta la conclusione, ma un ottimo intervento del portiere nega al centrocampista l’azione del gol.

32′ Sostituzione per il Toro. Entra Brzyski esce Acquah

30′ Il Torino guadagna un calcio di punizione nella metà campo avversaria, i granata potranno ora imbastire una nuova azione offensiva

28′ Bell’azione di Gabellini che di prima lancia in velocità Sandrucci verso la trequarti avversaria. Il nuovo entrato non si intende però con l’attaccante per il passaggio di ritorno e regala il possesso al Monza

27′ I giocatori del Torino protestano contro il direttore di gara dopo aver fischiato un fallo a seguito di un contatto giudicato regolare dai granata in campo

26′ Cambio per il Monza. Dentro Scaramelli fuori De Bonis

23′ Bell’azione del Torino. Gabellini supera il difensore in velocità e tenta un cross nel cuore dell’area di rigore avversaria. Il passaggio è ben indirizzato ma Zaia manca l’appuntamento con il pallone per questione di centimetri

22′ Il Monza riparte in contropiede ma non riesce a concretizzare la sua azione offensiva a causa dell’imprecisione nell’ultima trequarti di campo

20′ Bell’azione di Perciun che dopo aver superato due avversari ha tentato l’imbucata per Gabellini. L’attaccante era però rimasto indietro e il portiere del Monza è riuscito a intercettare facilmente il pallone

18′ Il Torino tenta di mettere in difficoltà la difesa del Monza con continui cambi gioco. L’ultimo scambio tra Zaia e Kugyela è però impreciso e i lombardi rientrano in possesso del pallone

17′ Mout tenta la giocata in solitaria ma la difesa granata fa buona guardia. Cereser è ben posizionato e riesce a intercettare il pallone

15′ Azione pericolosa del Monza. I lombardi effettuano un buon cross in area ma l’attaccante non riesce ad angolare con sufficiente precisione il pallone. Il Torino potrà ripartire con una rimessa dal fondo

14′ Sostituzioni per il Torino. Fuori Ferraris e Carvalho, dentro Liema Olinga e Sandrucci

13′ Il Torino tenta di trovare la rete del vantaggio con Gabellino. L’attaccante dopo aver ricevuto palla a centrocampo si è accentrato verso l’area di rigore avversaria e ha tentato la botta dalla distanza. Il tiro potente ma impreciso è terminato ampliamente sopra la traversa

11′ Il Monza si rende pericoloso con un colpo di testa nel cuore dell’area di rigore granata. Il tentativo offensivo è frutto di una buona azione elaborata che termina però con un nulla di fatto

9′ Gabellini da il via a una possibile azione in contropiede del Torino ma il suo intervento per proteggere il pallone è stato giudicato irregolare dall’arbitro

7′ Ottimo intervento di Perciun che subisce un fallo prezioso al limite della propria area di rigore. Il calcio piazzato darà la possibilità ai granata di rifiatare e di allentare il pressing avversario

6′ Il Monza si invola subito in contropiede e guadagna un prezioso calcio d’angolo.

5′ Il Torino tenta subito l’imbucata ma la difesa del Monza spazza in calcio d’angolo. Il corner è stato battuto con una traiettoria a rientrare e il portiere fa suo il pallone

4′ Il Torino guadagna un calcio di punizione alla linea della metà campo. I granata avranno un’altra possibilità per impostare un’azione offensiva

2′ Il Torino ritorna a farsi vedere in fase offensiva. Il pallone arriva a Kugyela sulla trequarti e il giocatore tenta subito l’imbucata centrale. Il pallone è ben indirizzato ma la difesa del Monza anticipa tutti e spazza il pallone

1′ Il Monza parte subito aggressivo. Cavalcata in solitaria dell’attaccante che non riesce a rendersi pericoloso per la difesa granata

1’Il Monza batte il calcio d’inizio e da il via alla ripresa

SECONDO TEMPO

45′ L’arbitro fischia la fine del primo tempo regolamentare

42′ Che occasione per il Torino. I granata sono andati vicino al gol dagli sviluppi del calcio d’angolo. Il pallone è arrivato a Ferraris che ha tentato la conclusione diretta in porta. Un intervento prezioso del difensore avversario ha impedito ai granata di smuovere il risultato

41′ Bell’azione del Torino. Con una rapida serie di passaggi i granata arrivano dentro l’area di rigore avversaria ma non riescono a conquistare più di un calcio d’angolo

39′ Santer tenta di dare il via all’azione del Torino ma il cross dell’estremo difensore granata è impreciso e termina oltre la linea del fallo laterale

37′ L’attaccante lombardo supera il difensore granata commettendo un fallo, il Torino potrà ripartire con un calcio di punizione nella propria area

36′ Zaia commette due errori in pochi minuti e vanifica i tentativi di costruzione del Torino. Il Monza recupera il possesso del pallone e riparte in contropiede

33′ Il Torino riparte velocemente in contropiede. Il pallone arriva a Kugyela dopo uno splendido cambio gioco, ma il giocatore granata perde un tempo di gioco e regala il pallone al portiere avversario

32′ Bel lavoro di Gabellini che riceve palla nel cuore dell’area di rigore. L’attaccante granata si gira in un fazzoletto e prova la conclusione. Il tiro è ben indirizzato ma il portiere riesce a deviarlo in calcio d’angolo con un ottimo intervento

30′ Tutti i granata lamentano un calcio di rigore ma l’arbitro finisce per ammonire Carvalho per proteste

29′ I granata ripartono subito in velocità con un gran lavoro di Gabellini che permette alla squadra di risalire. Il Torino tenta l’imbucata centrale con Carvalho ma il giocatore cade a terra dopo un duro contrasto nell’area di rigore.

28′ Bell’azione del Monza che con una serie di passaggi si avvicina all’area di rigore granata. Il pallone arriva a Zanni che tenta il tiro ma la conclusione viene deviata e il Torino recupera subito il pallone

26′ Pellini tenta la botta dalla distanza ma il suo tiro si scontra contro il difensore del Monza. L’arbitro ha momentaneamente sospeso il gioco per permettere al giocatore di recuperare dopo la botta subita

24′ Il Torino ritorna a mostrarsi propositivo in fase offensivo. Dopo una serie di passaggi il pallone arriva a Zaia. Il difensore tenta l’imbucata centrale ma il pallone sbatte contro Carvalho, che devia il cross oltre la linea di fondo

22′ Il Monza cerca di sorprendere la difesa del Torino con un bel filtrante per tagliare la difesa. Cereser è però attento è intercetta l’imbucata verso l’attaccante lombardo

20′ Acquah commette un duro intervento ai danni del centrocampista avversario. Il giovane granata è stato però graziato dall’arbitro che l’ha richiamato solo verbalmente

18′ Il Monza ritorna a condurre il gioco. I lombardi si affidano a continui lanci lunghi verso l’attaccante di riferimento, ma la difesa granata è attenta e riesce a contenere la minaccia

16′ Altra splendida azione del Torino. I granata con due belle giocate si procurano la possibilità di tirare in porta. L’assist di Perciun non è stato ben sfruttato da Carvalho che ha regalato il pallone al portiere avversario con una docile conclusione

15′ Il Torino continua a rendersi pericoloso in attacco. I granata dopo una serie di passaggi nella trequarti avversaria tentano l’imbucata per Gabellini. Il pallone è però impreciso e finisce sul fondo

13′ Il Torino va vicino al vantaggio dagli sviluppi del calcio d’angolo. Il cross è ben calibrato ma Ferraris non riesce a dare precisione al pallone. Sarà rimessa dal fondo per il Monza

11′ Occasione per il Torino. I granata ripartono in velocità con Gabellini e Zaia. Il difensore mette una bella palla dentro l’area di rigore ma l’attaccante non riesce a trovare la porta per un buon intervento difensivo che l’ha costretto all’errore

9′ Il Monza recupera il possesso palla e con un cambio gioco da il via alla sua manovra offensiva. L’attaccante lombardo si invola sulla fascia ma la sua progressione viene fermata in corner

8′ Il pressing offensivo del Torino forza il Monza all’errore. I granata potranno sfruttare una rimessa laterale nei pressi della bandierina avversaria

7′ Fase statica della partita. Le due squadre faticano a mantenere il possesso palla e cercando di evitare la pressione avversaria con continui lanci lunghi

4′ L’arbitro fischia il primo fallo dell’incontro. Dopo aver subito un contatto irregolare verso la metà campo avversaria i granata avranno la possibilità di ripartire con un calcio di punizione

3′ Il Monza ribalta il fronte d’attacco con un lancio lungo. Pellini anticipa tutti e spazza in rimessa laterale

2′ Il Torino tenta subito di rendersi pericoloso. I granata mantengono il possesso del pallone e dopo una serie di passaggi Carvalho tenta la giocata individuale, ma il suo tiro è preda facile per il portiere

1′ Il Torino batte il calcio d’inizio e da il via all’incontro

PRIMO TEMPO

Primavera Torino-Monza: il prepartita

Una squadra, il Monza, è a ridosso della zona playoff, un’altra – il Torino – è invece al penultimo posto. Una sfida importante per i granata chiamati ad invertire la tendenza e ricominciare a fare punti per mettersi alle spalle il momento negativo.

Primavera Torino-Monza: formazioni ufficiali

Torino: Santer; Pellini, Carrascosa, Ferraris, Zaia; Perciun, Perez, Kugyela; Carvalho, Gabellini, Acquah. A disposizione: Martena, Camatta, Desole, Politakis, Spadoni, Conzato, Sandrucci, Sabone, Gatti, Liema Olinga, Brzyski. Allenatore: Baldini

Monza(3-5-2): Vailati; Basgnaschi, Villa, Colonnese; Reita, Diene, Mout, Zanni, Ballabio; Albè, De Bonis. A disposizione: Montagna, Romanini, Scaramelli, Buonaiuto, Gaye, Fardin, Castelli, Monguzzi, Rossini, Fogliaro, Porta. Allenatore: Brevi

Primavera Torino-Monza: dove vederla in tv e streaming

La sfida Torino-Monza Primavera in diretta sarà trasmessa su Sportitalia, canale 60, e sul sito di Sportitalia in streaming.