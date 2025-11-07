Il Torino Primavera ospita il Monza, obiettivo: risalire la china ed uscire dalle zone calde della classifica

Partita fondamentale in vista per il Torino Primavera. Reduci da due sconfitte consecutive, i ragazzi di Baldini ospiteranno domani alle ore 15:00 il Monza, con un solo obiettivo: tornare a fare punti e risalire la classifica, lasciandosi alle spalle le zone calde.

I granata, con appena 7 punti conquistati nelle prime giornate, occupano attualmente il terzultimo posto in classifica, a pari merito con Napoli e Cagliari. Un dato curioso: proprio queste due squadre, con cui il Torino condivide il piazzamento, sono anche le uniche battute finora in campionato.

L’arrivo di Baldini, dopo il difficile avvio di stagione sotto la guida di Fioratti, sembrava aver ridato slancio e fiducia alla squadra. Dopo l’esordio amaro contro il Parma, il Toro aveva reagito trovando la seconda vittoria in campionato contro il Cagliari e un pareggio incoraggiante con il Frosinone.

La mini-rinascita si è però interrotta bruscamente con le sconfitte contro Roma e Verona.

Finalizzazione e cinismo: i limiti del Toro Primavera

L’ultima gara, contro i gialloblù, ha messo in luce i limiti principali della formazione granata: una prestazione nel complesso positiva, ma ancora troppo poco incisiva negli ultimi metri.

Per uscire dalla delicata zona di classifica al Toro servono gol e sangue freddo sotto porta. Il tallone d’Achille dei ragazzi di Baldini sembra proprio essere il cinismo in fase realizzativa.

Monza reduce dalla grande vittoria contro il Genoa

Di fronte ci sarà però un Monza tutt’altro che arrendevole. La squadra di Oscar Brevi è reduce da quattro risultati utili consecutivi e attraversa un ottimo momento di forma. Nelle ultime gare ha pareggiato contro Juventus, Napoli e Milan, ma soprattutto ha firmato un’impresa battendo il Genoa — secondo in classifica — infliggendo ai rossoblù la loro prima sconfitta stagionale.

Attenzione massima dunque al Monza. Il Toro ha un disperato bisogno di punti per non complicare ulteriormente la propria corsa salvezza. Domani serviranno grinta, concentrazione e concretezza sotto porta.