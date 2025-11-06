I giovani azzurrini dopo il successo contro il Qatar sfideranno la Bolivia, tra gli italiani anche due giovani granata

Il Mondiale Under 17 si sta avvicinando alla sua prossima giornata. Oggi diverse nazionali disputeranno la propria seconda partita nel girone dall’inizio della competizione.

Tra i diversi paesi in campo oggi, anche l’Italia di Favo dovrà scendere nuovamente in campo per cercare di dare continuità al risultato positivo registrato contro il Qatar. Oggi alle 13.30 Gli azzurri sfideranno la Bolivia che al momento è l’ultima squadra del girone. Per l’Italia l’incontro di oggi sarà fondamentale per cercare di ottenere 3 punti preziosi che potrebbero poi portare la nazionale azzurra alla fase a eliminazione diretta. Tra i giocatori in campo oggi ci sarà anche il giovane centrocampista granata Luongo, che contro i padroni di casa ha fornito un’ottima prova. Chi invece potrebbe esordire nella competizione è Cereser, il portiere granata che è stato convocato dal tecnico Favo in occasione del Mondiale.