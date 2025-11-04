Il centrocampista granata si è distinto con una buona prova all’esordio degli azzurrini contro il Qatar Under 17

L’Italia Under 17 il 3 novembre ha dato il via al suo percorso al Mondiale Under 17 in Qatar. Gli azzurrini dopo aver concluso un’ottima prova hanno ottenuto 3 punti importanti all’esordio contro la squadra di casa.

Il tecnico italiano Favo ha schierato la migliore formazione titolare possibile per cercare di iniziare l’avventura con i suoi ragazzi nel miglior modo possibile. Gli azzurrini si sono imposti sul Qatar con il risultato di 1-0, e marcare il tabellino è stato Inacio, il centrocampista del Borussia Dortmunt. Sebbene non abbia segnato o partecipato a un’azione da gol, Luongo si è reso protagonista di una buona prova, rendendosi spesso pericoloso per la difesa avversaria. Il giovane granata ha ottenuto una maglia da titolare al debutto, mentre il portiere Cereser non ha avuto la possibilità di partecipare all’incontro. Nelle prossime uscite contro Sud Africa e Bolivia il tecnico Favo potrà contare anche sul suo apporto, dal momento che nella passata stagione il portiere granata si è distinto con una serie di ottime prestazioni.