Torino-Verona, la diretta della partita di Primavera 1 2025/2026: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino

Dopo la qualificazione ai sedicesimi di Coppa Italia, la Primavera del Torino torna in campo per la sfida di campionato al Verona. Se con il Pescara è arrivato un successo che ha consentito ai granata di qualificarsi per il turno successivo, in campionato la squadra di Baldini è reduce dal ko contro la Roma ed è a caccia di continuità, in un periodo in cui la squadra granata fatica a decollare, anche dopo il cambio in panchina. Segui in diretta Torino-Verona Primavera su Toro.it.

Primavera Torino-Verona: la diretta

19′ OCCASIONE TORINO: giocata meravigliosa di Perciun, che sull’out di destra si libera della pressione di Yildiz con un magia e serve un pallone invitante nel cuore dell’area, Kugyela si avventa ma non riesce ad impattare il suggerimento del compagno

18′ Monticelli atterra Ferraris sulla trequarti, calcio di punizione Torino

17′ Politakis crossa all’interno dell’area ma non trova nessun compagno sul secondo palo

13′ Akale spreca una potenziale chance: in ripartenza a campo aperto due contro uno, sbaglia il suggerimento per Vermesan vanificando il contropiede

11′ Yildiz perde un brutto pallone in uscita favorendo un’imbucata centrale per Politakis, attento Castagnini in anticipo

7′ Intervento ruvido di Tagne su Politakis, calcio di punizione per i granata

5′ Spinge il Verona in questo avvio, fase di studio dell’incontro

1′ Fischia il direttore di gara, inizia la partita

PRIMO TEMPO

Primavera Torino-Verona 0-0: il tabellino

TORINO (3-5-2): Santer; Zaia, Carrascosa, Pellini; Politakis, Ferraris, Kugyela, Sabone, Perciun; Zeppieri, Carvalho; A disp: Siviero, Camatta, Gabellini, Perez, Spadoni, Bonadiman, Sandrucci, Acquah, Kirilov, Gatto, Olinga. All: Francesco Baldini.

VERONA (3-5-2): Castagnini; Feola, Tagne, Popovic; Monticelli, Martini, Yildiz, Peci, De Battisti; Akale, Vermesan; A disp: Tommasi, Garofalo, Szimionas, Pavanati, vapore, De Rossi, Zanin, Stella, Mussola, Bortolotti, Casagrande. All: Paolo Sammarco.

Primavera Torino-Verona: il prepartita

Un’assenza per squalifica per parte per Torino e Verona. Baldini non avrà a disposizione Conzato, espulso contro la Roma, mentre per gli scaligeri non ci sarà Kurti, per il rosso contro il Cagliari di una settimana fa. Assenti per la formazione di casa anche Luongo e Cereser, impegnati nel Mondiale Under 17. Come i granata, anche i veneti sono reduci da una sconfitta.

Primavera Torino-Verona: dove vederla in tv e streaming

La sfida tra Torino e Verona del campionato Primavera in diretta sarà trasmessa da Sportitalia, canale 60, e in streaming su Sportitalia.it.

Primavera Torino-Verona: le formazioni ufficiali

