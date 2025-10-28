Prima in Coppa Italia per il Torino Primavera di Baldini: domani la sfida con il Pescara

Esordio in Coppa Italia per la nuova Primavera di Francesco Baldini. Domani, alle ore 11:30, i granata ospiteranno il Pescara nel terzo turno della competizione. Reduce dalla sconfitta per 2-0 sul difficile campo della Roma, la Primavera si trova ora al 18° posto in classifica. Il ko esterno contro i giallorossi ha riaperto le ferite momentaneamente rimarginate dai risultati positivi arrivati nelle due partite precedenti.

Il cambio di guida tecnica, con l’esonero di Fioratti, dopo il disastroso inizio di stagione, e l’arrivo di Baldini, sembrava aver risollevato le sorti della stagione granata. Dopo l’iniziale sconfitta contro il Parma, l’ex tecnico della Spal ha infatti conquistato tre punti fondamentali contro il Cagliari, ed un pareggio contro il Frosinone.

La Roma, attualmente al primo posto in classifica, si è però rivelata un’avversaria troppo ostica per i granata. In questo senso, la Coppa Italia può rappresentare un’occasione preziosa per riacquisire certezze e fiducia in vista del campionato.

Pescara, il grande inizio e le battute d’arresto

Il Pescara di Marco Stella occupa la sesta posizione in classifica nel girone B del campionato Primavera 2. Dopo tre vittorie ed un pareggio nelle prime quattro, i biancazzurri hanno però subito due battute d’arresto. Sono infatti reduci da due sconfitte consecutive, contro Salernitana e Cosenza.

Anche i biancazzurri sono quindi alla ricerca di riscatto dopo l’ottimo inizio di stagione. In casa Pescara, occhi puntati su Leonardo Cardilli, tuttocampista classe 2007 reduce da due gol nelle ultime due uscite. Anche l’attaccante Tommaso D’Arcangelo ed il centrocampista Crisitian Guaragna condividono lo stesso bottino del compagno.

Zeppieri contro la sua squadra d’appartenenza

In casa Torino, invece, l’attenzione è rivolta a Michael Zeppieri, il giovane attaccante canadese in prestito proprio dal Pescara. Dopo essere partito dal primo minuto nelle prime due uscite in campionato contro Sassuolo e Cesena, Zeppieri, sostituito all’intervallo della sfida contro i neroverdi, non ha più trovato la titolarità. Solo pochi spezzoni di partita raccolti da quel momento, con il suo minutaggio che è andato calando, nonostante il cambio in panchina. Chissà se la sfida contro la sua squadra di appartenenza non possa rappresentare uno stimolo in più per il centravanti.