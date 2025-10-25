Roma-Torino, la diretta della partita di Primavera 1 2025/2026: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino

Torna in campo la Primavera: dopo aver racconto una vittoria e un pareggio nelle ultime due partite, la squadra di Baldini sarà di scena a Roma – dove oltretutto l’allenatore è un ex – per affrontare i giallorossi. Dopo un inizio di campionato complicato, i granata stanno cominciando ad ingranare. Due risultati utili consecutivi (non era mai accaduto) e la possibilità di allungare questa striscia. Segui la diretta di Roma-Torino Primavera su Toro.it.

Primavera Roma-Torino: il prepartita

Roma-Torino è la sfida che per i granata significa continuità e per la Roma invece caccia di punti importanti per restare nelle zone alte della classifica. Per i giallorossi il pericolo numero uno è Gabellini, fresco di doppietta nell’ultima gara giocata dal Torino.

Primavera Roma-Torino: dove vederla in tv e streaming

La partita Roma-Torino in diretta sarà trasmessa da Sportitalia, canale 60, e in streaming su Sportitalia.com.

Primavera Roma-Torino: la diretta

Calcio d’inizio alle 15

Primavera Roma-Torino: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione