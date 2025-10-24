La Primavera di Baldini affronta la Roma, a caccia del terzo risultato utile consecutivo

Nona giornata del campionato Primavera. Domani, alle ore 15:00, il nuovo Torino di Francesco Baldini sarà ospite della Roma, in una partita cruciale per il prosieguo della stagione. Reduce da due risultati utili consecutivi, dopo le cinque sconfitte nelle prime sei, i ragazzi di Baldini sono a caccia di continuità per confermare il buon momento di forma.

L’esonero di Fioratti, dopo il disastroso inizio di stagione, e l’arrivo di Baldini sembra aver risollevato le sorti della stagione granata. Dopo l’iniziale sconfitta contro il Parma, l’ex tecnico della Spal ha infatti conquistato tre punti fondamentali contro il Cagliari, ed un pareggio nell’ultima contro il Frosinone. Ciò nonostante, i giallorossi saranno un’ avversaria tutt’altro che comodo: i ragazzi di Guidi sono infatti reduci da tre vittorie consecutive, ed occupano attualmente la quarta posizione in classifica.

Un banco di prova importante quindi per il Torino Primavera. Una prestazione convincente contro un’ avversaria di livello potrebbe svoltare definitamente la stagione dei granata.

Gabellini trascina la Primavera

Un’ ulteriore buona notizia per Baldini, arrivata dall’ ultimo match contro il Frosinone, è l’ ottimo momento del capitano Tommaso Gabellini. Subentrato al 60′ al posto di Brzyski, il classe 2006 è stato il protagonista della rimonta granata, realizzando una doppietta.

Salito a quattro gol stagionali, dopo quelli realizzati contro Atalanta e Sassuolo, Gabellini si sta imponendo come assoluto trascinatore dei suoi. L’ ex Cesena sta dando continuità ai 12 gol e 3 assist realizzati nel corso della passata stagione: Baldini spera, ancora una volta, nella vena realizzativa del capitano per proseguire la risalita in campionato.