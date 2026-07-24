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Nelle ultime ore alcune indiscrezioni di mercato hanno riportato l’interesse da parte del Torino per Kayne Ramsay del Charlton

Nelle ultime ore si è registrato un interesse da parte del Torino per Kayne Ramsay, terzino classe 2000 del Charlton. Secondo il quotidiano inglese The Sun, infatti, il nome di Ramsay sarebbe l’ultimo, in ordine di tempo, ad essere finito sul taccuino del ds Petrachi, ancora a caccia di un rinforzo difensivo da regalare ad Abate.

Durante la scorsa stagione il terzino destro, utilizzato anche come braccetto nella difesa a 3, ha disputato 37 gare e siglato 1 assist nel campionato inglese minore di Championship.

Gianluca Petrachi
Gianluca Petrachi, Torino
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ultimo aggiornamento: 24-07-2026

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6 Commenti
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Toro1976
Toro1976
27 minuti fa

Ma che sappiano la differenza tra destra e sinistra? Anche quest’anno a sinistra niente?

cari53
cari53
2 ore fa

L importante che sia gratis …. Poi il ruolo nn ci interessa

Berggreen
Berggreen
2 ore fa

Questo è ottimo, cuoco pluristellato,per le grigliate penserà lui. Ma sarà invece quello che ha giocato nella Rubentus?

Last edited 2 ore fa by Berggreen
Kawasaki77
Kawasaki77
1 ora fa
Reply to  Berggreen

“Squadre da incubo”

Berggreen
Berggreen
1 ora fa
Reply to  Kawasaki77

Unti e sbisunti 🤮 Chef Rubio😎🎪

Last edited 1 ora fa by Berggreen

Il tabellone del calciomercato: priorità alla difesa, ma serve anche un portiere