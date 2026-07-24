Nelle ultime ore alcune indiscrezioni di mercato hanno riportato l’interesse da parte del Torino per Kayne Ramsay del Charlton
Nelle ultime ore si è registrato un interesse da parte del Torino per Kayne Ramsay, terzino classe 2000 del Charlton. Secondo il quotidiano inglese The Sun, infatti, il nome di Ramsay sarebbe l’ultimo, in ordine di tempo, ad essere finito sul taccuino del ds Petrachi, ancora a caccia di un rinforzo difensivo da regalare ad Abate.
Durante la scorsa stagione il terzino destro, utilizzato anche come braccetto nella difesa a 3, ha disputato 37 gare e siglato 1 assist nel campionato inglese minore di Championship.
Ma che sappiano la differenza tra destra e sinistra? Anche quest’anno a sinistra niente?
L importante che sia gratis …. Poi il ruolo nn ci interessa
Questo è ottimo, cuoco pluristellato,per le grigliate penserà lui. Ma sarà invece quello che ha giocato nella Rubentus?
“Squadre da incubo”
Unti e sbisunti 🤮 Chef Rubio😎🎪