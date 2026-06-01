Calciomercato Torino / Anche Simeone aveva rivelato il desiderio di tornare un giorno in Argentina, ma Cairo ora vuole tenerlo

Il River Plate ha come obiettivo di mercato Giovanni Simeone: la conferma è arrivata direttamente dal presidente del club argentino, Stefano Di Carlo. Come riportato dal quotidiano argentino Clarin, il massimo dirigente dei Millonarios, parlando delle mosse di mercato, ha rivelato: “Giovanni Simeone, Angel Correa e Thiago Almada: abbiamo preso in considerazione questi nomi, così come altri, perché stiamo valutando diverse alternative. I nomi che circolano sono reali perché l’obiettivo è quello di ingaggiare giocatori per migliorare la situazione del River. Questi sono i nomi di nostri obiettivi”.

Le parole di Simeone sul futuro

Parole, queste, che non possono che riportare alla mente quelle che aveva pronunciato Simeone a marzo, dopo la partita contro il Milan a San Siro. “Il futuro è incerto, difficile dire cosa accadrà in futuro”. In un’altra occasione il Cholito aveva invece spiegato che sarebbe felice, un giorno, di poter tornare a giocare al River Plate, la squadra nella quale è cresciuto calcisticamente: “Ho sempre detto che il River Plate è una società in cui mi sento a casa e che un giorno mi piacerebbe tornarci, ho ancora una grande voglia di mettermi alla prova lì“.

Futuro di Simeone: la posizione del Torino

I tifosi del Toro devono quindi prepararsi a un’imminente cessione di Simeone al River Plate? Non è detto. Urbano Cairo non vorrebbe infatti privarsi dell’attaccante arrivato solamente un anno fa dal Napoli (“Voglio ripartire da Simeone” aveva dichiarato): il Cholito ha tra l’altro ancora due anni di contratto con il Torino e la società granata ha un’opzione per il prolungamento unilaterale per un’altra stagione. Ma tutto però dipenderà dall’entità dell’eventuale offerta proveniente dal Sudamerica.