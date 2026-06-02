Dopo la separazione con Italiano la società rossoblù ha deciso di nominare un nuovo allenatore per la prossima stagione

Dopo l’addio di Vincenzo Italiano, il Bologna si è immediatamente messo al lavoro per individuare il profilo giusto a cui affidare la guida della squadra in vista della prossima stagione.

Tra i diversi nomi valutati dalla dirigenza rossoblù, la scelta è infine ricaduta su Domenico Tedesco. Il tecnico, forte di una significativa esperienza maturata a livello internazionale, è stato ufficializzato dal club emiliano e ha firmato un contratto che lo legherà al Bologna fino al 30 giugno 2028.