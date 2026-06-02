Calciomercato Torino / I granata seguono Diego Mascardi, giovane portiere dello Spezia e della nazionale Under 21

In casa Torino sono iniziati i lavori per costruire la rosa della stagione 2026/2027, anche se ufficialmente la finestra di calciomercato deve ancora aprire i battenti e il nuovo allenatore è ancora da scegliere. Ma si sta già pensando al futuro. La porta è uno dei reparti da sistemare e i granata hanno messo gli occhi sul giovane portiere italiano, classe 2006: Diego Mascardi. Nato a Carrara, gioca nello Spezia con cui ha un contratto fino al 2028. Si tratta di un portiere giovane e molto interessante, già nel giro della Nazionale Under 21: è stato infatti convocato, come Lapo Siviero (terzo portiere del Torino), da Carmine Nunziata per l’amichevole contro l’Albania. Mascardi è cresciuto nel settore giovanile spezzino e ha sempre e solo giocato nel club ligure.

Un giovane prospetto

Il Torino guarda al suo profilo non come primo portiere, ma per il futuro. Quest’anno lo Spezia ha fatto una stagione pessima, che è culminata con la retrocessione in Serie C. Mascardi è partito come secondo portiere ma ha trovato spazio, giocando ben 17 partite in campionato (27 gol subiti e 3 clean sheet). La sua prima stagione tra i professionisti lo ha visto protagonista, nonostante l’esito negativo. Difficile la sua permanenza ora in Serie C e anche per questo il Torino ha posato i propri occhi su di luo.

Calciomercato Torino: su Mascardi c’è anche la Juventus

Ma occhio perché il Torino non è l’unica squadra che lo segue. Su Mascardi c’è infatti anche l’interesse della Juventus, oltre che di altre società di Serie A. L’idea dei bianconeri è quella di farlo maturare nella formazione Next Gen, in Serie C, i granata invece vorrebbero aggregarlo in prima squadra, ma come riserva, per farlo crescere alle spalle dei portieri più esperti. Per il momento la trattativa del Torino per Mascardi è ancora in una fase iniziale.