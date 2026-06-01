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L’allenatore ha ancora un anno di contratto: con l’accordo per un’altra panchina Cairo risparmierebbe il suo ingaggio

C’è anche Marco Baroni in lizza per la panchina del Pisa. La squadra toscana, retrocessa in B dopo appena un anno dalla promozione, cerca una nuova guida tecnica. Al momento tra i nomi degli allenatori in corsa c’è anche quello di Baroni. L’ex tecnico granata, esonerato da Cairo a febbraio, ha ancora un anno di contratto, avendo firmato la scorsa estate un biennale in scadenza il 30 giugno 2027. Con lui tra i papabili anche Pecchia.

Lo stipendio di Baroni col Torino

Se Baroni dovesse trovare una squadra dalla quale ripartire, sia essa il Pisa o un’altra, il Torino si troverebbe a risparmiare un anno di ingaggio. Baroni, a quel punto, potrebbe rescindere il suo contratto da circa 1,2 milioni netti a stagione (quindi ben oltre 2 milioni lordi), facendo risparmiare così Cairo, come del resto era avvenuto nel corso della stagione con Vanoli, dopo l’accordo con la Fiorentina.

Marco Baroni, head coach of Torino FC, looks on prior to the Coppa Italia quarter final football match between FC Internazionale and Torino FC.
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ultimo aggiornamento: 01-06-2026

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Berggreen
Berggreen
2 minuti fa

Vuole per caso provare a fare il doppio salto all’ indietro?

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