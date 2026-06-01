L’allenatore ha ancora un anno di contratto: con l’accordo per un’altra panchina Cairo risparmierebbe il suo ingaggio

C’è anche Marco Baroni in lizza per la panchina del Pisa. La squadra toscana, retrocessa in B dopo appena un anno dalla promozione, cerca una nuova guida tecnica. Al momento tra i nomi degli allenatori in corsa c’è anche quello di Baroni. L’ex tecnico granata, esonerato da Cairo a febbraio, ha ancora un anno di contratto, avendo firmato la scorsa estate un biennale in scadenza il 30 giugno 2027. Con lui tra i papabili anche Pecchia.

Lo stipendio di Baroni col Torino

Se Baroni dovesse trovare una squadra dalla quale ripartire, sia essa il Pisa o un’altra, il Torino si troverebbe a risparmiare un anno di ingaggio. Baroni, a quel punto, potrebbe rescindere il suo contratto da circa 1,2 milioni netti a stagione (quindi ben oltre 2 milioni lordi), facendo risparmiare così Cairo, come del resto era avvenuto nel corso della stagione con Vanoli, dopo l’accordo con la Fiorentina.