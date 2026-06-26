Il club serbo ha esercitato l’opzione di riscatto per Demba Seck, acquistando a titolo defintivo il calciatore
Il Torino FC ha comunicato, attraverso i propri canali ufficiali, il riscatto esercitato da parte del Fudbalski klub Partizan per Demba Seck. Dopo le voci dei giorni scorsi ora è ufficiale e l’attaccante senegalese lascia Torino a titolo definitivo.
Questo aveva dei numeri…se la giocava con tutti…cit .Kloppiox
Dio c’è! Alleluja un po’ di umido lo hanno riciclato
Persa l’occasione di riportare a casa il nuovo Tadic