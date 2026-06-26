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Il club serbo ha esercitato l’opzione di riscatto per Demba Seck, acquistando a titolo defintivo il calciatore

Il Torino FC ha comunicato, attraverso i propri canali ufficiali, il riscatto esercitato da parte del Fudbalski klub Partizan per Demba Seck. Dopo le voci dei giorni scorsi ora è ufficiale e l’attaccante senegalese lascia Torino a titolo definitivo.

Demba Seck of Torino FC in action during the Serie A football match between Torino FC and AS Roma.
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ultimo aggiornamento: 26-06-2026

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Robilant1959!
Robilant1959!
19 minuti fa

Questo aveva dei numeri…se la giocava con tutti…cit .Kloppiox

Toro1976
Toro1976
59 minuti fa

Dio c’è! Alleluja un po’ di umido lo hanno riciclato

Fabio (febius6)
Fabio (febius6)
1 ora fa

Persa l’occasione di riportare a casa il nuovo Tadic

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