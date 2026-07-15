La trattativa per il portiere di proprietà dello Spezia è arrivata alle fasi conclusive: il giocatore rimarrà a Torino

Il Torino con l’inoltrarsi del ritiro estivo è ancora in cerca di quello che sarà il primo portiere di riferimento per la prossima stagione.

Tuttavia, in attesa degli sviluppi delle altre trattative, la società granata è pronta a ufficializzare l’arrivo di un nuovo giovane portiere. L’accordo con lo Spezia per Diego Mascardi è infatti alle battute finali: il giocatore è atteso oggi a Torino per sostenere le visite mediche e, una volta completato l’iter burocratico, diventerà a tutti gli effetti un nuovo elemento della rosa granata.

Il futuro a Torino

Nonostante fino a poche settimane fa il Torino sembrasse orientato a mandare Mascardi in prestito per permettergli di accumulare esperienza e continuità, negli ultimi giorni la situazione è stata rivalutata dalla società granata. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il giovane portiere dovrebbe rimanere a Torino nella prossima stagione, dove si contenderà il ruolo di secondo portiere con Paleari. L’operazione da 1,5 milioni di euro più bonus per portare il classe in granata rappresenta un ulteriore passo per completare il reparto portieri, che nella scorsa stagione è stato tra i settori della rosa maggiormente sotto osservazione.

Come cambiano le gerarchie in porta

L’arrivo di Mascardi cambierà inevitabilmente gli equilibri che si erano creati nella passata stagione all’interno del reparto portieri. Paleari, pur consapevole di partire come secondo nella prossima annata, rischia ora di vedere ulteriormente ridotto il proprio spazio a disposizione. Considerato l’investimento effettuato dal Torino, Mascardi potrebbe infatti trovare minuti nel corso della stagione, rendendo ancora più marginale il ruolo dell’ex portiere del Benevento. In attesa dell’arrivo del titolare, saranno proprio loro due i principali riferimenti a disposizione di Abate, senza dimenticare i giovani portieri aggregati alla squadra durante il ritiro di Pinzolo.