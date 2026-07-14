Ecco quali sono le principali trattative di mercato delle squadre di Serie A in vista della prossima stagione

Continuano le trattative tra le diverse squadre nel tentativo di trovare gli accordi giusti per rinforzare le proprie rose in vista della prossima stagione.

In casa Inter, dopo la cessione di Dumfries al Real Madrid, proseguono i contatti per individuare il sostituto sulla corsia di destra. L’accordo sfumato per Palestra ha complicato i piani della società nerazzurra, che ora avrebbe messo nel mirino Spence del Tottenham e Doué dello Strasburgo. Sullo sfondo resta anche l’ipotesi Molina, il difensore argentino che ha già maturato un’esperienza in Serie A con la maglia dell’Udinese.

Il genoa pronto ad ufficializzare un colpo

In vista della prossima stagione, anche il Genoa è pronto a mettere a segno un nuovo rinforzo per il centrocampo. La società ligure è infatti vicina ad ufficializzare l’arrivo di Hamed Junior Traoré, centrocampista già sbarcato a Genova per sottoporsi alle visite mediche. Dopo l’ultima stagione in Ligue 1, il giocatore è pronto a tornare in Italia, dove ha già militato in passato, con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Resta comunque vivo il mercato in uscita del Genoa. Norton-Cuffy è stato uno dei protagonisti della scorsa stagione e ha attirato l’interesse di diversi club. In Italia, Fiorentina, Inter e Napoli seguono con attenzione il suo profilo, mentre all’estero anche l’Everton avrebbe messo gli occhi sul giocatore.

L’Atalanta vuole trattenere i suoi giocatori

Forte di una rosa ricca di qualità, l’Atalanta è al lavoro per impostare le trattative per il rinnovo di diversi giocatori. Dopo il mancato trasferimento al Manchester United, Ederson è tornato a Bergamo e il suo futuro potrebbe essere ancora a lungo in nerazzurro. Così come il brasiliano, anche Scamacca è tra i profili che la società vuole trattenere: l’obiettivo è trovare un accordo per il rinnovo del contratto in vista delle prossime stagioni.