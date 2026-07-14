Dopo una lunga trattativa, Torino e Spezia hanno trovato l’accordo per il trasferimento di Diego Mascardi in granata

Dopo una telenovela durata un mese e mezzo, Diego Mascardi sembra essere più che mai vicino a vestire la maglia granata. Al termine di una lunga trattiva, iniziata i primi giorni di giugno, il Torino ha finalmente trovato l’accordo definitivo con lo Spezia per l’acquisto del portiere classe 2006, che approderà nel capoluogo piemontese per una cifra totale, con bonus compresi, di poco inferiore ai 2 milioni di Euro. Decisivo il passo indietro della società granata, che ha inserito una percentuale sulla futura rivendita andando in contro alle richieste dello Spezia che, come ribadito dal ds Angelozzi, non ha intenzione di svendere i suoi giocatori.

Dunque, in attesa di capire quale sarà il nuovo titolare tra i pali della porta granata, è in dirittura d’arrivo dallo Spezia il giovane estremo difensore, la cui permanenza al Torino sarà valutata più avanti.