Il terzino ex Udinese è seguito anche all’estero dopo essersi lasciato con l’Udinese: attualmente è svincolato
Nelle ultime ore il direttore tecnico del Torino Gianluca Petrachi si starebbe muovendo sul mercato per permettere l’arrivo di un nuovo esterno destro che possa alternarsi con Pedersen durante la stagione 2026/27. Il norvegese è migliorato molto nell’ultimo campionato, ma rimane una scelta non di primissimo livello e Petrachi vorrebbe affiancargli un secondo collega di reparto. Sul taccuino del ds granata spunta il nome di Kingsley Ehizibue, ex esterno di Udinese e Colonia da poco svincolatosi dal club friulano.
Alternativa di esperienza
Ehizibue è una scelta di esperienza, visti i suoi 31 anni. Il classe 1995 ha ricoperto nella sua carriera tutti i ruoli sulla fascia destra, adattandosi sia da quinto di centrocampo in una difesa a 3 come quella di Abate, sia come terzino in un’ipotetica difesa a 4. Per il momento il Torino sta solo sondando il terreno, ma non sono da escludere ulteriori avance nei prossimi giorni. Sull’esterno c’è interessa anche da Watford e Valencia e non solo, anche l’Udinese starebbe rivalutando un suo immediato ritorno a cifre più basse.
Mah …. Sembra il profilo adatto per la società di cartapesta, a fine carriera e non di alto profilo, ma non rientrando da un grave infortunio non lo ingaggeranno….
Carie paiasu cuntabale vattene
Super acquisto in prospettiva. Giovane ed italiano. L’identikit perfetto dei giocatori che dice di cercare la cairese. Falla finita con sto strazio.
Italianissimo..bene..ottimo.. comunque,a parte tutto,non è scarso..in confronto ai nostri sarebbe un upgrade.
Esatto,lo scorso anno, ottimo campionato…ma è un nome buttato lì alla cazz di cane.
Se è gratis TDC lo prende, se costa, è bravo e sano non lo prende. Speriamo lo prenda in ulo definitivamente.
Magari a zero lo prende .. dipende dall ingaggio..se è mille al mese è già a Pinzolo..