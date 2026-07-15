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Il terzino ex Udinese è seguito anche all’estero dopo essersi lasciato con l’Udinese: attualmente è svincolato

Nelle ultime ore il direttore tecnico del Torino Gianluca Petrachi si starebbe muovendo sul mercato per permettere l’arrivo di un nuovo esterno destro che possa alternarsi con Pedersen durante la stagione 2026/27. Il norvegese è migliorato molto nell’ultimo campionato, ma rimane una scelta non di primissimo livello e Petrachi vorrebbe affiancargli un secondo collega di reparto. Sul taccuino del ds granata spunta il nome di Kingsley Ehizibue, ex esterno di Udinese e Colonia da poco svincolatosi dal club friulano.

Alternativa di esperienza

Ehizibue è una scelta di esperienza, visti i suoi 31 anni. Il classe 1995 ha ricoperto nella sua carriera tutti i ruoli sulla fascia destra, adattandosi sia da quinto di centrocampo in una difesa a 3 come quella di Abate, sia come terzino in un’ipotetica difesa a 4. Per il momento il Torino sta solo sondando il terreno, ma non sono da escludere ulteriori avance nei prossimi giorni. Sull’esterno c’è interessa anche da Watford e Valencia e non solo, anche l’Udinese starebbe rivalutando un suo immediato ritorno a cifre più basse.

Gianluca Petrachi
Gianluca Petrachi, Torino
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ultimo aggiornamento: 15-07-2026

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6 Commenti
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suoladicane
suoladicane
39 minuti fa

Mah …. Sembra il profilo adatto per la società di cartapesta, a fine carriera e non di alto profilo, ma non rientrando da un grave infortunio non lo ingaggeranno….
Carie paiasu cuntabale vattene

Kawasaki77
Kawasaki77
1 ora fa

Super acquisto in prospettiva. Giovane ed italiano. L’identikit perfetto dei giocatori che dice di cercare la cairese. Falla finita con sto strazio.

granata13
granata13
2 ore fa

Italianissimo..bene..ottimo.. comunque,a parte tutto,non è scarso..in confronto ai nostri sarebbe un upgrade.

Berggreen
Berggreen
2 ore fa
Reply to  granata13

Esatto,lo scorso anno, ottimo campionato…ma è un nome buttato lì alla cazz di cane.

davidone5
davidone5
2 ore fa
Reply to  Berggreen

Se è gratis TDC lo prende, se costa, è bravo e sano non lo prende. Speriamo lo prenda in ulo definitivamente.

granata13
granata13
1 ora fa
Reply to  Berggreen

Magari a zero lo prende .. dipende dall ingaggio..se è mille al mese è già a Pinzolo..

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