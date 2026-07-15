Il terzino ex Udinese è seguito anche all’estero dopo essersi lasciato con l’Udinese: attualmente è svincolato

Nelle ultime ore il direttore tecnico del Torino Gianluca Petrachi si starebbe muovendo sul mercato per permettere l’arrivo di un nuovo esterno destro che possa alternarsi con Pedersen durante la stagione 2026/27. Il norvegese è migliorato molto nell’ultimo campionato, ma rimane una scelta non di primissimo livello e Petrachi vorrebbe affiancargli un secondo collega di reparto. Sul taccuino del ds granata spunta il nome di Kingsley Ehizibue, ex esterno di Udinese e Colonia da poco svincolatosi dal club friulano.

Alternativa di esperienza

Ehizibue è una scelta di esperienza, visti i suoi 31 anni. Il classe 1995 ha ricoperto nella sua carriera tutti i ruoli sulla fascia destra, adattandosi sia da quinto di centrocampo in una difesa a 3 come quella di Abate, sia come terzino in un’ipotetica difesa a 4. Per il momento il Torino sta solo sondando il terreno, ma non sono da escludere ulteriori avance nei prossimi giorni. Sull’esterno c’è interessa anche da Watford e Valencia e non solo, anche l’Udinese starebbe rivalutando un suo immediato ritorno a cifre più basse.