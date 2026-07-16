I difensori in orbita Torino in vista del doppio colpo richiesto a Petrachi, urge intervento sul reparto arretrato
Situazione complicatissima quella con cui Abate si sta trovando a lavorare per quanto riguarda il reparto difensivo. In questo momento sono solo 3 i difensori che il tecnico campano ha a disposizione: Ismajli, Coco e Dellavalle, più Biraghi che Abate sta adattando a braccetto, ma che non può certo rappresentare una prima scelta in quel ruolo. Al direttore tecnico Gianluca Petrachi è quindi richiesto un pronto intervento per salvare il reparto succube dei numerosi addi visti nel mese passato.
Da Comuzzo a Marianucci
Tanti sono i nomi osservati dalla società granata nell’ultimo periodo per andare a riempire i buchi lasciati nella rosa dei difensori. Tra questi spicca il nome di Comuzzo, per il quale servirebbero però ben 25 milioni, cifra ben al di sopra delle disponibilità del Torino. Oltre a Comuzzo è ben visto il profilo di Gassama, difensore francese classe 2001 del Baltika, club russo. Infine, anche un ritorno di Marianucci sarebbe gradito, dopo il breve periodo di prestito secco vissuto negli ultimi mesi.
Giorgini prima scelta
La prima scelta per il Torino e soprattutto per Abate resta però Andrea Giorgini, difensore che Abate ha potuto allenare alla Juve Stabia nella passata stagione e che piace al tecnico del Toro. Su di lui il Toro vuole affondare il primo colpo. Per giunta, sul calciatore classe 2002, vige una clausola rescissoria da 1,2 milioni di euro, cifra abbordabilissima per i granata, che se dovessero decidere di investire questa cifra potrebbero passare direttamente alla trattativa con il calciatore ed il suo entourage. Intanto il ritiro a Pinzolo prosegue e il tempo scarseggia, Abate aspetta i rinforzi richiesti.
Altro che nozze con i fichi secchi…
Vendi ringrazia vergognati e sparisci da Torino
Il problema vero x carie e per i suoi sbocchivendoli, è che nessuno ha richiesto i suoi fenomeni. Servirà disturbare Dela per qualche altro magheggio o magari sentire gli sponsor gobbi, peccato che anche loro abbiano tutti il fiato corto.
“urge intervento sul reparto arretrato” di quello che se lo fa sbattere in culo di giorno e scrive di notte…..li si che serve un intervento anzi due una bella lobotomia sarebbe più che giustificata.
Si vede che di notte Cario gli dà la percentuale di notturno 😄
Figurati, quello è così verme che per fargli risparmiare due Lire glieli fa gratis tutti sti servizi.