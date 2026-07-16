I difensori in orbita Torino in vista del doppio colpo richiesto a Petrachi, urge intervento sul reparto arretrato

Situazione complicatissima quella con cui Abate si sta trovando a lavorare per quanto riguarda il reparto difensivo. In questo momento sono solo 3 i difensori che il tecnico campano ha a disposizione: Ismajli, Coco e Dellavalle, più Biraghi che Abate sta adattando a braccetto, ma che non può certo rappresentare una prima scelta in quel ruolo. Al direttore tecnico Gianluca Petrachi è quindi richiesto un pronto intervento per salvare il reparto succube dei numerosi addi visti nel mese passato.

Da Comuzzo a Marianucci

Tanti sono i nomi osservati dalla società granata nell’ultimo periodo per andare a riempire i buchi lasciati nella rosa dei difensori. Tra questi spicca il nome di Comuzzo, per il quale servirebbero però ben 25 milioni, cifra ben al di sopra delle disponibilità del Torino. Oltre a Comuzzo è ben visto il profilo di Gassama, difensore francese classe 2001 del Baltika, club russo. Infine, anche un ritorno di Marianucci sarebbe gradito, dopo il breve periodo di prestito secco vissuto negli ultimi mesi.

Giorgini prima scelta

La prima scelta per il Torino e soprattutto per Abate resta però Andrea Giorgini, difensore che Abate ha potuto allenare alla Juve Stabia nella passata stagione e che piace al tecnico del Toro. Su di lui il Toro vuole affondare il primo colpo. Per giunta, sul calciatore classe 2002, vige una clausola rescissoria da 1,2 milioni di euro, cifra abbordabilissima per i granata, che se dovessero decidere di investire questa cifra potrebbero passare direttamente alla trattativa con il calciatore ed il suo entourage. Intanto il ritiro a Pinzolo prosegue e il tempo scarseggia, Abate aspetta i rinforzi richiesti.